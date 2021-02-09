拜登話要同中國講「國際規則」　意味香港有運行？

美國總統拜登上任後終於談及對中國的取態，表示中國與美國關係將會是「激烈競爭」，但不必發生衝突，並強調不會採用前總統特朗普的方式處理對華關係，而是會聚焦於「國際規則」。

事實上，拜登政府上任後，先後與多國政府通話，獨欠與中國領導人交談。至上周六，終於傳來美國國卿布林肯約會中國官員通電話。事實上，中美是世界兩大經濟體，全球都在駐足觀望，拜登上場後，將如何處於與中國的關係，這對全球經濟和投資氣氛有重要影響。

近日拜登終於公開評述中美關係，意味其對華政策已經定調，即雖然其將中國定性為「最嚴峻的競爭者」，但兩者關係是「既競爭，又合作」，總之是確保美國利益最大化的情況下，不一定就要以鬥爭來解決問題，更可以合作。這有別於特朗普寧願害己亦要損人，凡事「做絕」的作風大不同。那對中國而言，多變的拜登，也許比直腸直肚的特朗普，更難應付。

之不過，有一點可以注意，乃美國如一改特朗普的作風，即將甚麼國際規則都不放在眼內，為所欲為，而是重回全球一體化所尊重的國際規則行事，那作為中國境外國際金融中心的香港，外部壓力有望獲得緩減。

展望港股，筆者依然認為，1月北水湧港，唔會兩、三個月就完結；而若中美關係在拜登主政的美國下，得到緩和喘息的機會，那港股不但可以受惠北水操作，傳統經濟類股亦有望受惠美國經濟復甦，而全球一體化氣氛改善，香港在國際舞台上會有番啲發揮機會，話唔定可以吸引到部分外資回流，屆時新、舊經濟接連啟動的話，則港股三萬點，可能是一個新起點，故且量力而為，暫別心急估頂。

東網產經專欄作者 帥哥