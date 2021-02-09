陳蓓敏：郵儲行獲巴菲特基金增持 有勢可追
2021年02月09日 08:30
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上周五美國公布非農就業數據只微增不足5萬個，遠低市場預期10萬個。投資者加大憧憬政府財政政策刺激力度。拜登政府早前提出的1.9萬美元紓困方案，眾議院長佩洛西已表明估計在3月15日前通過。本周將有多美企公布業績，如Twitter，可口可樂，迪士尼等。外圍油價逞強，倫敦布蘭特油價接近60美元。
假期前，國內股市牛皮，上證和深證分別徘徊於3,500和15,000水平。亞太區股市做好，以日本股市表現較佳，昨日升2.1%。港股假期前呈現窄幅上落，北水收爐，令投資者選擇性吸納北水愛股，以便假期後逗利是。近期走勢較強有騰訊(00700)﹑港交所(00388)﹑友邦(01299)﹑美團(03690)等。多間新股招股完結，釋放資金重新部署。未來除了尚有新股上場外，也有追尋恒指新貴投資機會。恒生指數有限公司將於本月26日宣布季檢結果，指數成分股變動將於3月15日生效。
近期郵儲行(01658)和招行(03968)皆表現強勢。郵儲行首三季股東應佔溢利只減2.7%至528億人民幣，淨利息收入上升4%至1,864億，淨利差為2.35%，淨利息收益率為2.4%。資本充足率為13.86%，達監管要求。隨着國內經濟慢慢修復，有幫助改善銀行業表現。「股神」巴菲特基金增持消息曝光，股價如有神助向上升天。在一月中，其基金以5.35元均價，增逾8,300萬股，持股量增至6.42%。建議吸納，向上阻力位為6.88元，止蝕為5元。
鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG 082。作者及其客戶持有港交所，另客戶持有友邦)