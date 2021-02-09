陳蓓敏：郵儲行獲巴菲特基金增持　有勢可追

上周五美國公布非農就業數據只微增不足5萬個，遠低市場預期10萬個。投資者加大憧憬政府財政政策刺激力度。拜登政府早前提出的1.9萬美元紓困方案，眾議院長佩洛西已表明估計在3月15日前通過。本周將有多美企公布業績，如Twitter，可口可樂，迪士尼等。外圍油價逞強，倫敦布蘭特油價接近60美元。

鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG 082。作者及其客戶持有港交所，另客戶持有友邦)