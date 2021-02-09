林嘉麒：「北水愛股」短線料轉弱

今年港股創下1985年以來最佳開局紀錄，功勞全賴北水，而在今年首5周，北水淨買入總額已超過去年全年一半。難怪港股通今日起暫停7天，叫市場甚為擔心在沒有北水的日子下，市況會變成如何。事實上，港股通成交金額佔港股總成交比例，已由最初淡靜的低單位數字升至去年平均的20%，而今年初以來成交額佔港股更曾高達33%，散戶不擔心就假！

投資者首先要辨別北水是短線還是長線，1月份北水大量流入，利潤確實豐厚，更有指部分內地港股通基金年初以來回報高達六成，而在農曆新年前沽貨獲利也是正常。不過，就算賣貨也不代表撤資，市場數據顯示，1月共有13個港股相關主題基金先後啟動認購，截至1月29日，已有4個基金募集完畢，且均為「一日售罄」。其中，嘉實港股優勢首發募資79.23億元人民幣(下同)，當中，華夏恒生互聯網科技業ETF首發規模75.55億元。香港現時局勢趨於穩定，港股估值向上修復，令內地投資者認為港股今年的吸引力超過A股。

另方面，備受市場關注的是內地退休基金來港買貨情況，首批5個港股退休金產品已獲批。自1月1日起，規模逾3萬億元的年金基金可以投資港股通股票，方式是透過公募基金與退休金產品去間接投資港股。1月29日已正式批准發行首批5個港股通股票型退休金產品，意味着年金基金將進軍港股。目前，內地年金基金規模(包括職業年金、企業年金)已超過3萬億元。內地32個統籌區已啟動職業年金市場化投資營運，職業年金規模突破一萬億元。而截至2020年第三季尾，企業年金基金規模為2.09萬億元。因此，就算港股通暫停時，港股動力或有不足，惟新年後可說是必定會再出現龐大購買力，中線來說，港股在A股假期後還有一股動力。

不過，整體而言，美股近期回穩再創新高，美國總統拜登的1.9萬億美金刺激方案獲批，疫苗接種亦開始，在投資氣氛良好下，環球股市暫時未見有太大風險。

宏滙資產管理董事及投資策略總監 林嘉麒(作者為註冊持牌人士，並未持有以上股份)