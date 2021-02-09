宏利：部署人幣債博財息兼收

儘管2020年面對一個世紀以來最艱難險阻的宏觀環境，但投資者仍然願意承受風險去追求更佳的回報。在2021年，地緣政治仍然是一項主要風險，儘管局勢仍未明朗，陰霾中總會出現機遇。在風險管理的框架下，專注研究宏觀主題，並結合動態資產配置策略，能為退休人士提供可持續及穩定的收益，為退休組合提供可持續及穩定的收益。

所謂將動態資產配置融入收益策略，即是投資團隊會隨着市場變化，透過環球動態策略配置基金。在適當的時候會鎖定資產利潤，可為日後長遠派息作出準備，務求保持恒常派息機制。

今年有3大特定的宏觀主題值得投資者關注。新冠肺炎疫情發展及疫苗推出如何影響2020年表現強勢的風險資產、美國總統拜登領導的新政府下對中國的取態及美歐關係，以及不利於美元的因素仍然存在。

美國大選結束後，風險資產大幅上揚，而且進一步受到疫苗面世的利好消息支持，故可預料股票市場將繼續受惠。可以預計，拜登政府不會撤銷第一階段對華關稅，並預計短期內會維持類似政策。然而，拜登執政下的美歐關係有望改善。此外，拜登政府宣布近兩萬億美元的財政刺激計劃，對經濟增長或有正面的影響。

在結構性的層面來看，美國聯儲局推出措施以注入流動資金，並維持低息政策，將促使美元在未來逐步貶值。這環境為新興市場資產及亞洲股債市場帶來溫和動力，進一步支持我們策略性地偏重有關資產。

隨着投資者更迫切去追求收益，我們認為最吸引的投資機遇須在主權債券領域之外尋找，因而持續偏重投資級別的環球信貸和高收益債券。針對退休收益投資策略而言，我們近期在組合中增加人民幣債券，由於其收益率具吸引力且人民幣正穩步升值，故在去年第四季便將香港債券轉入人民幣債券，以望受惠人民幣匯率升值，以部署財息兼收。

宏利投資管理亞洲區資產配置執行總監兼高級組合經理 盧淑華