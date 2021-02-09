【銀行4.0】電子支付派利是安全又有意頭！恒生即推大抽獎！

金融科技令銀行服務無處不在，快速支付系統「轉數快」讓市民透過銀行轉帳愈來愈方便。根據銀行同業結算公司最新數據，去年十二月底的轉數快登記用戶已高達687萬個，今年一月底進一步升至717萬個，當局更加積極呼籲大家在今個農曆新年時，透過電子渠道收發利是。相信轉數快派利是，可以讓大家過一個安全又充滿祝福和暖意的新年。

銀行亦積極鼓勵客戶透過電子支付方式派發利是，以近年數碼轉型相當成功的恒生銀行為例，就推出應節大抽獎，一方面鼓勵客戶用電子轉帳形式派利是，同時藉此與客戶一同慶祝該行服務香港社區88載。恒生客戶由2月12日（農曆年初一）開始至3月12日期間，以電子轉帳形式派發利是，均可參與大抽獎，豐富獎賞包括高達港幣8,888元的現金獎賞、價值港幣1,688元的酒店餐飲禮券，以及價值港幣38元的法式糕點禮券等。

今時今日能夠透過電子支付收發利是，正好反映銀行4.0時代，金融服務已經融入生活。大家只要登記轉數快，再選擇轉帳予已登記轉數快的親友，就可以輕鬆轉帳派利是，儘管致力保持安全的社交距離和減少聚會下，仍可以向親友送上新年祝福。

事實上，近年使用數碼銀行服務已經成為新趨勢。恒生銀行數碼銀行主管鄭維章表示，科技不斷發展，大眾的日常生活已進入了數碼化年代。恒生銀行亦早已配合客戶步伐，全面拓展流動理財及智能助理HARO，以配合客戶不斷變化的需求。特別是面對今年社交距離和客戶生活習慣的轉變和挑戰，數碼銀行服務對廣大客戶顯得尤其重要。在電子轉帳方面，恒生客戶去年的轉數快交易量按年增長超過1.3倍。市場預期，今年電子支付形式派利是，將進一步刺激農曆新年期間的轉數快登記和交易量。

隨着疫情反覆，今年大家對安全防疫都會多加注意，農曆新年期間避免大型聚會和接觸，同時要為親友送上祝福，電子轉帳派利是不失為一個安全可靠的方法，更加可以自訂意頭利是金額，別具心意。希望大家牛年身體健康，聰明伶俐，日日都轉數快！