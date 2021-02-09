深圳硬推二手樓參考價　逼業主打折讓利？

深圳樓市火熱，迫使當局再出重招調控。內地媒體報道，深圳周一(8日)發布建立二手住房成交參考價格發布機制，全市3,595個住宅小區二手住房成交參考價格同步出爐。據悉，參考價較當前各小區實際放盤價低10%至15%左右，個別甚至低30%，即變相要求業主打折賣樓。報道引述當局指，發布二手住房成交參考價，有利於加大二手住房交易資訊公開力度，引導市場理性交投。

此外，深圳地產中介公司被相關部門要求，從即日起二手房經紀公司的所有平台，包括網站、APP、櫥窗廣告、宣傳單、公司或經紀人的各類社交媒體，均不能發布高於成交參考價的房源信息；高於參考價的房源可以過戶，買家必須簽一份風險告知書。若消息屬實，則以後投資者從市面上可以看到的深圳房源，價格都不會高於參考價，但買賣雙方仍然能以高於參考價的價格成交。

分析預期，深圳此舉乃「先行先試」，為全國樓市降溫，其他二手市場偏熱的城市，或會很快仿效深圳的二手樓參考價制度。