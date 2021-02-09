梁彥穎：澳元兌美元匯價料向上

GameStop事件凸顯社交平台軟件的威力，在散户互通消息及互相督促的情況下，竟然可眾志成城地同時持有GameStop股票，最終導致數間對沖基金損失慘重，也令一眾對沖基金公司不敢再肆意地沽空前景看來黯淡的公司。前景看來黯淡的公司不能沽空，前景秀麗的公司就更加不能不增持，導致標普500標普500成功升越3,900之餘，更有大户開始部署3,950至3,980。2月標普500上落範圍上移至3,775至3,980。

恒生指數期貨在28,800至29,600範圍上落整固後，又再慢慢從拾升軌，有機再上試30,200阻力位。礙於長假期將臨，為保險起見，進取投資者可買入29,800至30,000牛跨期權；喜歡揸沽期指的投資者，亦應在假期前買入適當的保護性認沽期權。

澳元兌美元匯價仍在0.7700水平横行整固，相信將會慢慢上移，挑戰0.7800。投資者可趁澳元上衝至0.7850水平附近套利。若澳元回調至0.7550至0.7600水平，投資者可買入澳元等待升幅，或可在此水平以美元掛澳元收息一個月。

金價仍再繼續橫行整固，短期應在每安士1,800至1,900美元範圍上落，但中間1,855美元將遇一個中型的阻力位。

上古亞洲財富策劃及管理總監 梁彥穎(以上意見基於眾多假設，讀者絕不應倚賴本文內容作出任何法律或投資安排。)