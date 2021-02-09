【瑞通推介】恒指牛熊資金流分歧 即市較多資金睇淡
2021年02月09日 10:36
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瑞通認股證牛熊證銷售部：市場對美國新一輪刺激方案出台前景樂觀，道指隔晚收報31,385點，升237點(或0.8%)，創收市新高。恒指昨曾升穿29,700點，惟午後升幅收窄，收報29,319點，升30點(或0.1%)。今早靠穩，一度重上29,400點。恒指好倉(牛證及認購權證)昨淨流入逾4,700萬港元(下同)，恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出逾2,000萬元，反映投資者預期港股升勢未止。昨日恒指牛證街貨重貨區為收回價28,700至28,799點，而熊證街貨重貨區為收回價30,000至30,099點。
騰訊(00700)上日曾升逾2%，觸及750元，收市微升0.5%，報736.5元，連續四日企730元以上收市。消息方面，北京知識產權法院正式受理抖音起訴騰訊壟斷糾紛案。此外，騰訊與交通銀行(03328)簽署企業支付合作協議。另中國平台經濟反壟斷指南正式落實，以保護市場公平競爭，但有券商指騰訊主要業務受其影響有限，維持「買入」投資評級。騰訊今早升逾1%，上試750元。昨有逾24億元北水淨買入騰訊。輪證資金流方面，超過2,800萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有逾1,300萬元淨流入。
業績後曾受追捧的平安好醫生(01833)繼續由高位回落，昨考驗100元關支持後獲承接，收跌1.8%於103元，連跌三日，由高位累挫近11%，一度跌穿10天線。公司發布可持續發展報告，顯示平安好醫生去年全年日均諮詢量90.3萬人，健康扶貧項目「村醫工程」義診覆蓋超過11萬人。平安好醫生今早再反彈1%，上試105元。上日有逾630萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有小量資金淨流出。
瑞通相關認股證之選擇：
快手價外、中年期購(12191)，行使價：368元，2021年10月到期，實際槓桿：2.4倍
騰訊價外、中短期購(25434)，行使價：900元，2021年7月到期，實際槓桿：5.8倍
騰訊價外、中短期沽(24074)，行使價：628.88元，2021年8月到期，實際槓桿：5.3倍
平醫輕微價外、短期購(19278)，行使價：110.1元，2021年4月到期，實際槓桿：6.7倍
銀河輕微價外、中短期購(22167)，行使價：73.88元，2021年7月到期，實際槓桿：5.5倍
阿里輕微價外、中短期購(22848)，行使價：299.88元，2021年5月到期，實際槓桿：7.3倍
阿里輕微價外、中短期沽(20778)，行使價：225.18元，2021年5月到期，實際槓桿：6.3倍
吉利價外、中短期購(11535)，行使價：35.05元，2021年6月到期，實際槓桿：4.3倍
吉利價外、中短期沽(11172)，行使價：24.93元，2021年6月到期，實際槓桿：3.2倍
瑞通相關牛熊證之選擇：
恒指牛證(51873)，收回價：28860點，槓桿比率：43倍
恒指熊證(50669)，收回價：29740點，槓桿比率：46.7倍
騰訊牛證(51887)，收回價：717.48元，槓桿比率：21.8倍
騰訊熊證(58951)，收回價：768元，槓桿比率：20倍
平醫牛證(65016)，收回價：96元，槓桿比率：7.5倍
平醫熊證(50681)，收回價：120元，槓桿比率：4.7倍
阿里牛證(52140)，收回價：240.88元，槓桿比率：13.9倍
阿里熊證(66180)，收回價：273.88元，槓桿比率：11.4倍
吉利牛證(61933)，收回價：26.68元，槓桿比率：8.1倍
吉利熊證(53598)，收回價：31.38元，槓桿比率：10倍
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