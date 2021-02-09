【瑞通推介】恒指牛熊資金流分歧　即市較多資金睇淡

瑞通認股證牛熊證銷售部：市場對美國新一輪刺激方案出台前景樂觀，道指隔晚收報31,385點，升237點(或0.8%)，創收市新高。恒指昨曾升穿29,700點，惟午後升幅收窄，收報29,319點，升30點(或0.1%)。今早靠穩，一度重上29,400點。恒指好倉(牛證及認購權證)昨淨流入逾4,700萬港元(下同)，恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出逾2,000萬元，反映投資者預期港股升勢未止。昨日恒指牛證街貨重貨區為收回價28,700至28,799點，而熊證街貨重貨區為收回價30,000至30,099點。

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