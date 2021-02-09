用比特幣購物？付款可能如何運作？

有美國電動車公司表示，將很快允許客戶用比特幣為其電動汽車付款，此舉可能會擴大這個最受歡迎的虛擬貨幣在現實世界交易中的使用方式。

外電報道，儘管近年來比特幣已成為家喻戶曉的名字，但它仍主要用作投資產品，而不是一種付款方式。少數主流品牌允許客戶通過第三方處理器購買比特幣，但該電動車公司表示，作為將虛擬貨幣納入其投資組合的更廣泛計劃的一部分，其可能會直接接受比特幣。該公司還已購買了價值15億美元的比特幣。

據講，如果客戶使用比特幣購買其電動車，該公司可能會立即清算或可能不會立即清算這些付款，意味該公司可能會保留至少一些代幣而不自動出售，惟至今其尚未披露詳細的交易操作詳情。

分析指，若電動車公司要像其他一些大公司一樣接受比特幣付款，客戶會將比特幣從他們的「數字錢包」轉移到另一個實體，該實體將其轉換成美元，然後將金額發送給電動車公司。例如，包括AT＆T和Microsoft在內的公司已通過虛擬貨幣支付處理器BitPay接受了比特幣，報道引述用家指BitPay便利了豪華汽車經銷商的付款。