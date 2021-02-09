【高盛推介】快手急升逾一成 資金部署認購證
2021年02月09日 11:01
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高盛(亞洲)有限責任公司：快手(01024)昨日曾低見283元，但及後反彈，收市升約1%。今早則發力急升，早上高開約2%後升幅隨即擴大，最高見340元。現報336.8元，升約11.2%。除了早前MSCI公布將於下月1號起，將快手列入全球標準指數及中國全股票指數之外。恒生指數公司公布，指快手符合相關指數的快速納入規則要求，將於本月22號收市後納入恒生綜合指數、恒生中國企業指數、恒生科技指數、恒生互聯網科技業指數。
觀察個股輪證資金流向，可見資金繼續部署認購證，過去2個交易日共錄得約1.12億元資金流入。
投資者如看好，可考慮選擇較少受引伸波幅影響的價內證作部署，高槓桿選擇可留意快手購(12140)，行使價280元，2022年03月25日到期，實際槓桿1.9倍，價內、高槓桿。並可留意同屬高槓桿的快手購(12167)，行使價250元，2022年01月31日到期，實際槓桿1.9倍，價內、高槓桿。低面值選擇可留意屬市場上換股比率100兌1產品中，槓桿最高的快手購(12519)，行使價198元，2022年06月07日到期，實際槓桿1.6倍，低面值、市場上換股比率100兌1產品中，槓桿最高。並可留意低街貨的快手購(12164)，行使價228元，2021年12月29日到期，實際槓桿1.9倍，價內、低街貨。
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