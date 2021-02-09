分析：Apple倘涉足虛擬貨幣　股價可望再漲25%

電動車大廠宣布買入巨額比特幣作分散投資，虛擬貨幣旋再掀熱潮。加拿大皇家銀行(RBC) 預測，若然蘋果公司(Apple Inc.)決定涉足虛擬貨幣，該公司將會立即破壞虛擬貨幣圈目前的版圖，取得高市佔率，股價可望比目前水平高出約25%。

外媒報道，RBC分析師Mitch Steves於致客戶的報告中，維持蘋果公司「跑贏大市」評級，目標價提高至171美元，為華爾街分析師中最高。此目標價相比周一(5日)收市價136.91美元，高出24.8%。

儘管外界最近聚焦於蘋果公司的電動車領域發展，但RBC認為，Apple錢包(Apple Wallet)應用程式(App)有發展潛力。Apple錢包已為該公司日益增長的服務業務，作出極大貢獻，但若朝着虛擬貨幣領域拓展，這部分收益可能再擴大。

Steves舉例，電子支付新創Square公司透過3,000萬活躍用戶和比特幣的交易收入，每季可賺16億美元。RCB數據顯示，蘋果公司有15億用戶，假設僅2億用戶使用Apple錢包建立的虛擬貨幣交易所，蘋果公司每年也可賺超過400億美元。

他又解釋，若Apple錢包發展成虛擬貨幣交易所，這可以讓美國在未來10至20年內，成為加密貨幣的領導者。又估計蘋果公司在這方面的研發費用不會很多，因為Square整體研發預算，還不到10億美元。