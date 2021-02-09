羅兵咸永道料香港零售額2023年才復常　奢侈品不樂觀

香港第4波疫情爆發至今仍未消退，羅兵咸永道消費市場行業亞太區、中國內地及香港主管合夥人鄭煥然在網上發布會指出，全民疫苗接種時間、病例何時清零仍未可知，但預計本地的社交距離及出境旅遊限制將於今年的第3、4季解除，屆時消費情緒恢復，於低基數效應下，今年全年總銷貨價值料為3,760億港元，按年增長15%。惟本港零售銷售或要待至2023年，才能重返約4,300億元，即2019年的水平。

鄭直言，香港零售業本身有許多問題要面對，其中中國的競爭力愈發增加，即使中、港、澳三地互相依靠，疫情期間的封鎖措施導致內地消費回流、內地提倡的內循環及海南離島免稅政策等，皆對香港零售構成競爭。

他形容，香港奢侈品市場情況不樂觀，因為香港去年至今仍處封關狀態，中國則重啟經濟，兩地零售此消彼長。他留意到旗下客戶正設法增加中國市場的據點，但對香港市場抱觀望態度，如果沒有可觀租金減幅，甚至考慮不續租，整體奢侈品牌在港擴張速度也有所放緩。

鄭續稱，香港租金增幅也削弱港商的價格優勢，中港兩地奢侈品差價已由過往的30%，縮減到10%至15%，無疑降低內地旅客來港買奢侈品的吸引力。港府需要發掘更多商機，提升本地作為旅遊目的地的競爭力，以助零售商反彈，建議當局考慮派發消費券，令零售市場直接受惠。

該行中國稅務及商務諮詢合夥人王舜宜補充，長遠而言，香港恢復通關後仍有其消費吸引力，內地產品及牌子的豐富程度仍有不足，香港作為美食天堂對旅客具吸引力。

鄭指出，香港地方細、人口遠少於內地，也欠缺好的電子支付渠道，以致以往本港網上消費發展落後，如今已成為香港零售商要考慮的問題，因為關乎港商與全球顧客的聯繫，業界應一同「做大個餅」，以帶動整體零售上升。

羅兵咸永道最新估計，今年1月香港零售總額將達325億元，按年下降14%，但2月受惠農曆新年假期及基數效應，零售總額將按年增長36%至310億元。