華為任正非：期待拜登來電　強調中美互惠互利

中美關係自特朗普在任期間急劇惡化，過去2年中國通訊巨頭華為更被美國貼上「國家安全威脅」的標籤。外媒報道，華為創辦人任正非今(9日)難得發言，向美國新任總統拜登喊話，稱相當期待拜登來電。

任正非今日出席智能礦山創新實驗室在山西太原的揭牌儀式，由山西省人民政府、華為、晉能控股、山西雲時代技術等單位聯合成立。據講這是他自去年2月以來首次在媒體露面。

他表示，非常歡迎美國新任總統拜登的來電，這是關於共同發展和共同成功的訊息，美國希望實現經濟增長，而中國也希望實現經濟增長。

此外，他表示即使過去12個月智慧型手機業務面臨壓力，個人對公司的生存能力有信心，有更多的途徑能克服困難。華為去年的營收和淨利潤都實現了正增長，客戶仍然對公司有巨大信心。

他看到部分美國公司的業務因無法向中國公司供貨而受到影響。他強調如果能夠擴大華為的生產能力，那也意味着美國公司也有更多的供應機會，相信這將是互惠互利的。他們也希望能夠大量購買美國的零組件和設備，讓雙方都能從中國的增長中受益。他強調，美國新政府在制定新政策時，應多銘記商業利益。

過去2年，華為被切斷某些技術，2019年華為被列入美國實體名單，這限制了美國公司向該公司出口技術。美企不再被允許將其Android系統授權給華為，此舉導致華為全球智慧型手機銷量大幅下降，後來美國還採取行動，切斷華為與關鍵晶片供應的聯繫。