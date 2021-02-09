海航控股債權人大比數同意債務轉移方案

為確保債務轉移方案切實可行，目前公司已與債權人充分溝通，在債委會框架下，向203家債委會成員單位債權人發送書面方案文件徵求意見，並取得147家或66.82%的債權人同意。代表債權總額佔債委會債權總額的81.24%，超過2/3，符合《海航集團金融機構總行/總部級債權人委員會議事規則》規定的人數與金額多數決要求，解決方案已獲得債委會中多數債權人的支持與認可，具有可行性。海航控股的帶息普通債債權人中，同意方案的代表之金額佔海航控股預計帶息普通債總額約72%，也超過2/3。

海航集團、航空集團向公司出具《關於通過代為清償債務方式解決合規問題的承諾函》，無條件、不可撤銷地承諾，同意代公司清償與股東及關聯方非經營性資金佔用、需承擔責任的未披露擔保和需關注的資產對公司造成的損失同等金額的負債。如果上述債務轉移方案在實施過程中出現問題，海南省將協調推動相關方予以解決。

公告指，公司目前已被債權人申請破產重整，重整能否被法院受理、公司是否進入重整程序存在不確定性；如公司順利進入重整程序並執行完畢重整計劃，公司合規問題將得以解決，並有助於改善公司財務結構，化解債務危機，主營業務重新走上健康發展的軌道；若重整失敗，上述合規問題可能將無法解決，並且公司將被法院宣告破產。