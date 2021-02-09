金價高見1843美元 道期靠穩

美匯指數報90.72；港匯反覆處7.7521；離岸人民幣(CNH)見6.4423；美元兌日圓報104.83；歐元企1.2081；英鎊見1.3775。金價高見1,843美元。布油報61.1美元，紐油處58.39美元。道指期貨跌10點。比特幣再創新高，一度突破4.8萬美元。

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