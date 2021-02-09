皇冠度假集團負面消息不斷　悉尼新賭場開業無期

澳洲富豪帕克(James Packer)旗下皇冠度假集團(Crown Resorts)負面消息不斷，最新公司被調查專員評為不適合持有悉尼賭牌。意味該公司2020年12月落成啟用、耗資22億澳元(逾131億港元)的悉尼布朗格魯(Barangaroo)物業只能作酒店、餐飲等用途，其內的賭場將繼續開業無期。

皇冠屢被監管當局調查，緣於公司在2016年時有多名員工在中國內地涉嫌招攬賭客而被捕，其後這些員工更被定罪；2019年公司又被澳洲媒體鋪天蓋地踢爆，指有犯罪集團在皇冠的多間賭場洗錢，以及公司聘用的賭業中介(俗稱疊碼仔)或涉嫌販毒。

新南威爾士省的獨立酒業和博彩管理局(ILGA)遂於2019年起委任專員調查皇冠有否違規，並進行多場聆訊，以決定是否褫奪皇冠的悉尼賭牌。而由於中間出現新冠肺炎疫情大流行，令到聆訊前後拖長達18個月。

集團大股東帕克本人亦於去年10月應訊，他作證時承認公司的合規政策失敗，以及澳洲賭場的賭業中介營運容易捲入洗錢活動。至於公司之前聘用疊碼仔，是希望引入中國的大額賭客，以提振新賭場的貴賓業務。

據了解，本次調查專員的報告將會交ILGA審議後，再會有進一步裁決。皇冠在該報告公開後發公告，表示會就報告內的調查所得和建議與ILGA合作。