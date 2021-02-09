港交所史美倫：候任行政總裁無美藉　背景有助國際化

她又指出，香港現時投資主要集中在股票交易，固定投資產品、衍生產品及科技，集團仍然需要發展及國際化，認為香港在此時刻特別需要加強國際金融地位，相信歐冠昇能夠發揮很大作用。

《港區國安法》出台後，有外資撤離香港，港交所此刻聘任外國人士任行政總裁，是否希望挽回國際投資信心，又是否需要中央祝福。史美倫未有正面回應，僅指出香港交易所作為上市公司，是獨立運作，而揀選行政總裁是「跟足」法律程序。在此國際形勢下，只要選擇一個合資格、出色的人選，能應付各方面困難。

被問到歐氏不諳廣東話及普通話，語言會否成為港交所與內地等方面的溝通障礙。史美倫指，「小加都唔識廣東話」，強調和內地及各界的溝通並非單單依靠行政總裁一人，而港交所的管理團隊內有不少本地和內地人士，故不擔心與內地溝通方面出現困難。同時，團隊成員亦與業界有良好關係，相信不會阻礙與業界的交流。

她多次強調，新任行政總裁擁有國際背景，但港交所對中國內地的政策方針仍然不變，未來亦不會改變。

有關歐冠昇的委任，將待取得證監會批准後生效，並於2021年5月24日成為港交所董事會成員。史美倫指，歐冠昇的任命已得到董事局一致同意，目前只需要等證監會批准。

歐冠昇與港交所前行政總裁李小加均是出身自摩根大通，史美倫指，純屬巧合情況，強調物色行政總裁着重其能力，並無考慮公司。而港交所是交易平台，亦是多元化企業，有來自不同地方的人才，亦有廣泛的持分者，相信歐冠昇的投行背景有助集團發展，但最重要是需適應集團文化，及能帶領整個團隊。