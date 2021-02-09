1月甲廈租金較高位跌27%　重返2014年水平

肺炎疫情持續，企業對於租用寫字樓態度審慎，拖累甲級商廈空置率上升，租金則持續下跌。美聯工商舖資料研究部發表的《商廈快訊》報告指出，1月份指標甲廈租金按月再跌1.9%，與2019年中的歷史高位比較，至今累積下跌約27%，重返2014年中水平。而多區空置率再度惡化，市場人士指出，其中金鐘美國銀行中心空置率高見兩成。

該報告指出，上月份8個區域的指標甲廈中，7個按月繼續向下，其中以金鐘跌幅最大，平均呎租約48.7元，較去年12月低約3.5%。而東九龍呎租金約22.7元，按月則跌約3.3%。至於中環及上環每方呎租金分別約53.3元及46.6元，按月同跌約1.6%。此外，由於寫字樓的吸納情況未見好轉，甲廈空置率持續惡化，其中東九龍一月份空置率高見15.9%，屬各區之冠。其次是金鐘及中環，比率分別達8.5%及8.3%。而全港整體空置達8.7%。

另外，上月個別地區甲級寫字樓平均呎價仍然向下，當中灣仔區呎價約29,018元，按月挫約4.2%，其次是尖沙咀，呎價約11,775元，下跌約3.9%。至於中環甲廈售價持續低迷，上月呎價約34,658元，挫約1.6%。不過，有個別地區商廈呎價升幅明顯，上環平均呎價約28,886元，按月升達10.1%。而金鐘亦升約3.2%至每方呎27,306元。

美聯工商舖營運總監兼商業部董事翁鴻祥指出，目前仍有不少機構計劃減省辦公室樓面，故預計稍後甲廈空置率仍會上升，而租金在中港恢復通關前，仍然會有一定壓力。