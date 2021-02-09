GameStop狂潮教訓！散戶須知12條求生守則

外國傳媒報道，美國散戶自1月起炒出名堂，一隻GameStop造就網絡充斥一夕致富或賠光的故事，更多散戶處於兩者之間。單就此事件，散戶應怎樣做才能多賺一點或少輸一些？美國著名財經專欄作家Michael Sincere提供以下建議：

1、別沽空你並未持有的股票或股票選擇權。交易GameStop蝕最多的人是「無貨沽空」。

2、若持股大漲了但沒有賣，應該在「打和點」（不賺不輸)就認輸，免陷入愈蝕愈多的陷阱，沒賺總比蝕錢好。

3、賣股票千萬別固執。許多散戶眼見持股大漲後又跌，抱著「把錢再賺回來」的心理而拒絕賣出。好運的話，可能要等經年累月股價才會漲回來，或一直持有至除牌或至死也未能回家鄉。

4、見好就收。當股份狂升時，不妨全數出清或賣掉一半，沒有人能估到頂。

5、 操作投機股(有如賭博)別玩太大。要想想若押錯方向，可能賠得很慘。

6、別指望交易狂熱永遠持續。

7、停止誇耀自己賺多少錢。這種洋洋得意的興奮感可能為時短暫。

8、採用「停止時間」。在大賺一筆後，設定某天或某個時間賣出。

9、要賣就賣一半或全部。賣太早，只能瞪着股價繼續飆升，賣太遲則會虧錢，故賣一半是合理。

10、如果某隻股票害你輸錢，別復仇。在股市賺蝕乃常事，別陷入企圖翻本的情緒陷阱。

11、大賺或大賠後，小額操作。若對某隻股票懷有難以消除的強烈情緒，包括憤怒或想復仇，宜少量為之。

12、勿承擔太多風險。永遠別拿你輸不起的錢投入股市。