全球國有油企新危機！逾3萬億元投資恐浪費

外國傳媒報道，獨立非牟利組織NRGI發表最新報告指出，各國的國有石油公司未來可能浪費4,000億美元(約3.12萬億港元)在昂貴的石油和天然氣項目上。

NRGI這份名為「風險賭注」的報告，估計國有石油公司在未來10年內可能投資1.9萬億美元，但除非油價保持在每桶40美元以上，否則這些投資達1/5將泡湯。雖然目前油價在每桶50至60美元範圍，但英國石油(BP)、道達爾(Total)、蜆殼(Shell)等主要石油公司漸漸降低長期價格預測，一些分析師則視能源轉型的情況將價格下調到更低。

投資浪費的結果可能是加劇不平等，因這些錢本來可以用於醫療、教育、經濟多元化。這些國有石油公司許多都位於貧窮國家中，總貧困人口達2.8億人。NRGI資深經濟分析師David Manley表示，這些公司的支出是一場高度不確定的賭博，在需要救助的新興、發展中國家裏可帶來回報，也可能領向經濟危機。

當中尤以非洲、拉丁美洲國家石油公司的麻煩更大，像是墨西哥Pemex和安哥拉Sonangol債務沉重、亞塞拜疆SOCAR和尼日利亞NNPC的投資項目前景不佳。許多國家石油公司長期以來的擴張主義觀點使問題更複雜，報告稱平均這些公司每4美元的收入中，只有1美元繳歸國庫，其他應審查投資的國家還有阿爾及利亞、中國、俄羅斯、印度、委內瑞拉、哥倫比亞等。