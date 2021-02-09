比特幣創新高！「女股神」分析師指投機活動遠不及從前

比特幣價格周二升穿4.8萬美元，人稱「科技女股神」的Cathie Wood旗下Ark Invest分析師Yassine Elmandjra表示，比特幣投機活動遠不及從前。

Yassine Elmandjra在最新研報中，將比特幣的投機活動與其在搜索引擎搜索頻次相掛鈎，並結合比特幣目前表現，與歷史時期做了比照。

他發現，對比2017年下半年那輪比特幣牛市，當前人們對比特幣的「炒作」程度相對於其價格漲幅還處在較低水平。1月初比特幣價格飆升至4萬美元以上時，其「炒作」搜索量也僅為2017年價格接近2萬美元峰值時的50%，從1月8日開始甚至下降到僅25%，

事實上，Cathie Wood本人也曾表達過類似觀點。她表示，以這個標準衡量的話，會發現投機活動就並不算多。

相比之下，以太坊上的投機才更密集。研報發現，隨着以太坊價格突破1,750美元歷史新高，搜索引擎上對以太坊的搜索興趣已達到比2017年更高的水平。分析師指出，搜索興趣更能代表散戶投機，因而上述兩種數碼貨幣的分化意味機構投資可能是比特幣攀升背後的增長動力，而散戶投資者更關注以太坊。