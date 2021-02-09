發展商罕有未收爐　續部署新春期樓盤促銷

臨近年尾發展商罕有未見「收爐」，並繼續部署於新春期間促銷樓盤，除了新界區上車盤收票吸客之外，港島區超級豪宅項目亦首推特色大宅標售，勢推動整體市場氣氛保持升溫。

21 BORRETT ROAD第1期首推連天台特色大宅初二標售

帝御．嵐天最快年初四次輪銷售 暫錄3876票登記

上車新盤承接力理想。恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，屯門帝御·嵐天上周六(6日)開售281伙，截至本周一(8日)已售出244伙，套現約10.83億港元，對銷情滿意。

因應市場需求，項目日前加推5號價單，折實平均呎價15,838元，較第4張價單加價約2%，次輪銷售單位暫錄約3,876張入票，地產代理入票佔30張，稍後有機會再加推單位，仍具提價空間，最快年初四(15日)進行新一輪銷售。

恆大‧珺瓏灣第2期錄交易告吹個案

據一手銷售資訊網資料，屯門恆大‧珺瓏灣第2期錄得交易告吹個案。單位為3A座6樓M室，實用面積222方呎，原本於2月1日以410.1萬元售出，呎價18,473元，已列明為簽訂臨時買賣合約後交易未有進展。

迎海‧駿岸大宅逾2310萬元獲承接

峻源特色戶3448萬元沽出

中信泰富旗下馬鞍山峻源，售出第1座2樓B室特色戶，實用面積1,656方呎，平台面積672方呎，成交價3,448萬元，呎價20,821元。

凱滙2期兩速沽62伙 最高呎價26772元

馬鞍山Silversands首錄交易告吹個案

一手市場續現交易告吹。據一手銷售資訊網資料，信和置業旗下馬鞍山Silversands首錄同類個案，單位為第5B座8樓C室，實用面積510方呎，原本於1月30日以1,039.94萬元售出，呎價20,391元，剛已列明為簽訂臨時買賣合約後交易再未有進展。