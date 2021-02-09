發展商罕有未收爐 續部署新春期樓盤促銷
2021年02月09日 21:09
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臨近年尾發展商罕有未見「收爐」，並繼續部署於新春期間促銷樓盤，除了新界區上車盤收票吸客之外，港島區超級豪宅項目亦首推特色大宅標售，勢推動整體市場氣氛保持升溫。
21 BORRETT ROAD第1期首推連天台特色大宅初二標售
超級豪宅市道熱鬧，據一手銷售資訊網資料，長實集團(01113)旗下西半山21 BORRETT ROAD第1期，剛發出首份銷售安排，推出23樓1號頂層連天台及私家泳池特色戶標售，首輪招標時間為本周六大年初二(2月13日)上午11時至中午12時。該單位實用面積3,378方呎，屬項目最大面積樓王大宅，天台面積2,131方呎，前庭面積717方呎。市場估計，該單位呎價有機會挑戰亞洲分層新高紀錄。
帝御．嵐天最快年初四次輪銷售 暫錄3876票登記
上車新盤承接力理想。恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，屯門帝御·嵐天上周六(6日)開售281伙，截至本周一(8日)已售出244伙，套現約10.83億港元，對銷情滿意。
因應市場需求，項目日前加推5號價單，折實平均呎價15,838元，較第4張價單加價約2%，次輪銷售單位暫錄約3,876張入票，地產代理入票佔30張，稍後有機會再加推單位，仍具提價空間，最快年初四(15日)進行新一輪銷售。
恆大‧珺瓏灣第2期錄交易告吹個案
據一手銷售資訊網資料，屯門恆大‧珺瓏灣第2期錄得交易告吹個案。單位為3A座6樓M室，實用面積222方呎，原本於2月1日以410.1萬元售出，呎價18,473元，已列明為簽訂臨時買賣合約後交易未有進展。
迎海‧駿岸大宅逾2310萬元獲承接
恒基地產(00012)旗下馬鞍山迎海‧駿岸，剛售出6座15樓A室，實用面積1,454方呎，成交價2,310.8萬元，呎價15,893元。
峻源特色戶3448萬元沽出
中信泰富旗下馬鞍山峻源，售出第1座2樓B室特色戶，實用面積1,656方呎，平台面積672方呎，成交價3,448萬元，呎價20,821元。
凱滙2期兩速沽62伙 最高呎價26772元
新盤銷情持續，信和置業(00083)集團聯席董事田兆源表示，觀塘凱滙第2期周二(9日)再沽5伙，套現逾8,800萬元。項目於兩天內共售出62伙，最高呎價單位為5座49樓J室，實用面積391方呎，屬一房間隔，成交價1,046.77萬元，呎價26,772元為項目次高。項目第1及2期至今累售1,692伙，套現逾211億元。
馬鞍山Silversands首錄交易告吹個案
一手市場續現交易告吹。據一手銷售資訊網資料，信和置業旗下馬鞍山Silversands首錄同類個案，單位為第5B座8樓C室，實用面積510方呎，原本於1月30日以1,039.94萬元售出，呎價20,391元，剛已列明為簽訂臨時買賣合約後交易再未有進展。