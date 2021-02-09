葵涌豐寓連平台特色戶呎售22063元　創屋苑二手新高

臨近歲晚樓市氣氛大旺，市場高價個案持續浮現，葵涌豐寓一個連平台特色單位，成交實用呎價22,063元，創屋苑二手呎價新高。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島

●鰂魚涌太古城本月錄約14宗成交，屋苑南天閣低層E室，實用面積約715方呎，三房連套房間隔，最近放盤價已調整至約1,490萬元，最終減至1,455萬元成交，呎價約20,350元。

●西區寶翠園6座低層F室，實用面積約1,247方呎，三房連套房間隔，用家趁農曆新年前入市，成交價2,950萬元，呎價約23,657元，為區內近期的大額成交。

●西區嘉輝花園B座高層4室，實用面積約262方呎，單位以開放式設計，自去年11月開始放盤，原叫價580萬元，減價52萬元，近日以528萬元沽出，呎價約20,153元。上址為屋苑2月首宗二手成交，屋苑現有約45個放盤，開放式單位入場價由500萬元起。

－－－－－－

九龍

●荔枝角美孚新邨6期蘭秀街46號高層D室，實用面積562方呎，兩房間隔，以678萬元放售，放盤約7個月僅減價8萬元，以670萬元成交，呎價11,922元。原業主早於1977年10月以約17.5萬元購入單位，是次轉售帳面賺約652.5萬元，物業升值約37.3倍。

●長沙灣四小龍屋苑2月份暫錄8宗成交，較上月同期增一倍，其中昇悅居佔3宗，平均實用呎價約17,908元，屋苑7座高層H室兩房戶，實用面積約491方呎，望內園景，上月開價900萬元，減價18萬元，獲用家以882萬元承接，實用呎價約17,963元。

●將軍澳區昨單日錄15宗交投，本月累積約85宗。其中海天晉3座中層C室，實用面積約518方呎，兩房間隔，擁開放式廚房，享內園池景，以958萬元成交，呎價約18,494元。

●紅磡海逸豪園9座低層A室，實用面積約856方呎，三房連套房間隔，原開價1,700萬元，其後減價30萬元，以1,670萬元承接，實用呎價約19,509元。原業主於2004年10月以約400萬元入市，持貨約16年帳面獲利約1,270萬元，升值約3.2倍。

－－－－－－

新界

●葵涌豐寓一個低層特色單位，實用面積223方呎，一房間隔，連91方呎平台，去年8月以535萬元放盤，經議價後減價43萬元，終以492萬元沽出，呎價22,063元，創屋苑二手呎價新高。原業主於2017年8月以約391.7萬元購入單位，現轉手帳面獲利約100.3萬元，物業升值約25.9%。

●馬鞍山觀瀾雅軒3座低層A室，實用面積約1,113方呎，三房連套房間隔，連車位以1,339萬元易手，呎價約12,031元。原業主於2001年以410萬元購入單位，持貨20年帳面獲利929萬元，升值約2.27倍。

●粉嶺逸峯3座高層H室，實用面積約459方呎，兩房間隔，以630萬元獲承接，實用呎價約13,725元。原業主於2013年以414萬元購入，持貨約8年帳面獲利約216萬元，升值約52.2%。

●元朗采葉庭16座極低層E室兩房單位，實用面積約460方呎，外望村屋及米埔景，原叫價630萬元，減價40萬元或約6.3%，近日以590萬元沽出，呎價12,826元。據悉，原業主於2013年2月以約348萬元入市，現轉手帳面獲利約242萬元，升值約69.5%。

●東涌藍天海岸2座中層G室，實用面積485方呎，兩房間隔，享開揚山景，原叫價710萬元，議價後業主願減價10萬元，以700萬元售出，呎價14,433元。