甲廈租金重回7年前水平　西環上車盤減40萬翻拍

肺炎疫情持續，企業對於租用寫字樓的態度審慎，拖累甲級商廈空置率上升，租金則持續下跌。代理行一份報告顯示，1月份指標甲廈租金按月再跌1.9%，與2019年中的歷史高位比較，至今累積下跌約27%，重返2014年中水平。多區空置率再度惡化，市場人士指，金鐘美國銀行中心空置率高見兩成。

美聯工商舖資料研究部發表的《商廈快訊》報告指，上月份8個區域的指標甲廈中，7個按月繼續向下，其中以金鐘跌幅最大，平均呎租約48.7元，較去年12月低約3.5%。而東九龍呎租金約22.7元，按月則跌約3.3%。至於中環及上環每方呎租金分別約53.3元及46.6元，按月同跌約1.6%。

此外，由於寫字樓的吸納情況未見好轉，甲廈空置率持續惡化，其中東九龍1月份空置率高見15.9%，屬各區之冠。其次是金鐘及中環，比率分別達8.5%及8.3%。

報告又指，上月個別地區甲級寫字樓平均呎價仍然向下，當中灣仔呎價約29,018元，按月挫約4.2%。至於中環甲廈售價持續低迷，上月呎價約34,658元，挫約1.6%。不過，有個別地區商廈呎價升幅明顯，上環平均呎價約28,886元，按月升達10.1%。

該行營運總監兼商業部董事翁鴻祥指出，目前仍有不少機構計劃減省辦公室樓面，故預計稍後甲廈空置率仍會上升，租金在中港恢復通關前，仍然會有一定壓力。而根據中原（工商舖）統計，1月份港島整體甲廈空置率錄得約9.42%，按月上升0.31個百分點，再創紀錄新高。

●西環細戶減至380萬翻拍

臨近農曆新年，本周僅有一場物業拍賣會，當中有數個開價介乎300多至400多萬元的上車住宅單位推出。西環海都樓一個單位減價至380萬元翻拍，呎價約11,176元。

忠誠拍賣將推出10個單位，其中上述的項目B座低層8室，實用面積約340方呎，於上月中曾以420萬元拍賣，現低出40萬元重推，減幅約9.5%。物業附連租約，月租9,000元，租約於今年9月底屆滿。

同樣屬市區樓的旺角利泰大樓，一個實用面積約449方呎高層A室，同場拍賣開價448萬元，呎價約9,978元。單位仍連租約，月租收入1.22萬元，租期至明年12月底。

至於沙田富豪花園帝豪閣低層B室，開拍價470萬元，以單位實用面積約465方呎計，呎價約10,108元。是次開價較銀行網上估價約651萬元，低約181萬元或約28%。

同場亦有開價千萬元以下住宅。大埔龍尾單號地下連花園及1樓複式銀主盤，開價960萬元，單位建築面積約1,400方呎，花園面積約1,734方呎，呎價約6,857元。近期同區物業每方呎叫價由約8,400至9,100多元。

至於近年入伙的筲箕灣香島，一個1座低層D室，實用面積約513方呎，以998萬元推出拍賣，單位銀行估值約1,023萬元，即推拍價略只低約25萬元或約2.4%。