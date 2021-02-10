東方日報B1：港交所首現外籍舵手　摩通歐冠昇獲委任

消息於周二港股交易時段已有流傳，港交所股價收跌0.77%，收報514.5元，而美國預託證券(ADR)早段則較香港收市價升0.4%。

港交所主席史美倫表示，歐冠昇在資本市場和金融服務擁有國際和區域經驗，有助推動港交所連接中國與世界的戰略。「香港在這時候要特別加強國際金融中心的地位」，而在固定投資產品、衍生產品及科技上，仍然需要發展及國際化，並強調港交所的內地戰略未曾改變，亦不會改變。

現年52歲的歐冠昇是阿根廷人，同時具有克羅地亞護照及香港永久居民身份，沒有美國綠卡。他在摩根大通任職約30年，期間帶領該行於內地開設控股券商，在香港工作9年。摩通網頁顯示他精通英語、葡萄牙語及西班牙語，但沒有提及普通話或廣東話。他曾盛讚內地過去40年滅貧是人類史上前所未見成就，中國持續為世界經濟增值。

被問到其不諳粵語及國語會否成為港交所與內地等方面的溝通障礙，史美倫謂，「(前任行政總裁)小加都唔識廣東話」，強調和內地及各界的溝通並非單靠行政總裁一人，而是整個團隊，當中有不少本地和內地人士，故不擔心與內地溝通會出現困難。同時，團隊成員亦會與業界有良好關係，相信不會阻礙交流。

早前有報道指，遴選行政總裁過程中，有人質疑歐冠昇的中港經驗不足，史美倫指，委任他是董事會一致同意，惟未有正面回應有否受內地政府「祝福」，只表示甄選是據法律程序進行，唯一需要尋求批准是來自香港證監會。因此，有關委任仍待取得證監會批准，獲批後他將出任港交所董事會當然成員。現任代理集團行政總裁戴志堅在歐冠昇「坐正」後會繼續擔任聯席總裁及首席營運總監。

上任行政總裁李小加在2010年加入港交所前，為摩根大通中國區主席，與歐冠昇駐港時未有重疊。李小加說：「冠昇(Nicolas)是我的一位好朋友，也是中國內地的好朋友，香港的好朋友。我相信他將成為一位優秀的港交所行政總裁。」

立法會金融服務界議員張華峰認為，擔任港交所行政總裁一職，無論是外國人、香港人或內地人都不重要，認為該所董事會作出決定時已衡量一切因素。不過，他作為金融界從業員，對外國人是否足夠了解本港業界及本地政策、是否足夠熟悉內地金融發展動向，以及國家政策方向等有所保留，期望新任行政總裁樂意並積極與業界溝通。

港交所前獨立非執行董事許照中表示，毋須介懷是甚麼種族的人士擔任行政總裁一職，最重要是以該所現狀需要甚麼人才的角度出發，惟認為新任人選不能以「投資銀行」的運作模式去經營港交所。

不過，亦有市場人士質疑，香港是背靠內地、面向世界，在中美角力的環境下，香港將成為中資企業走向國際市場的主要窗口。外籍人士如何與內地溝通和加強融合？

再者，香港早已建立國際品牌，外國投資基金必然會來，不需要委聘外國人來推廣，認為應由熟悉國情的人擔任較好。

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