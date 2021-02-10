海航大股東或需填氹千億

作為海航集團最大的上市旗艦，已預告去年虧損最多650億元的海航控股「缺水」情況無疑最驚嚇。該公司計劃按同等比例，將部分無救助性質的帶息普通債，轉由母企海航集團及關聯方航空集團清償，相關「填氹」金額預計不少於約725億元。

為確保債務轉移方案切實可行，公司已向203家債委會成員單位債權人，發送書面方案文件徵求意見，並取得147家或66.82%的債權人同意，相當於債委會債權總額逾八成，意味着解決方案具可行性。而需要「孭鑊」的海航集團及航空集團已無條件、不可撤銷地承諾，同意代海航控股清償非經營性資金佔用，以及需承責而未披露擔保等對公司造成之損失同等金額的負債。

公告更指，如上述債務轉移方案在實施過程中出現問題，海南省將協調推動相關方予以解決。

有別於海航控股的債務轉移，海航基礎及供銷大集採取差異化轉增方案，即通過資本公積金轉增股票，並由相關股東及關聯方將所獲的轉增股票以回填上市公司，以解決非經營性資金佔用及需承責而未披露擔保等對公司造成的損失，海航基礎及供銷大集所涉及金額分別為134.57億元及239.62億元。

3家公司皆表示，解決方案會按照不得損害上市公司及中小股東利益，以及保障債權人合法利益的原則進行，但警告公司目前已被債權人申請破產重整，重整能否被法院受理、公司是否進入重整程序存在不確定性。一旦重整失敗，公司合規問題或將無法解決，並且公司將被法院宣告破產，甚至有被終止上市的風險。