全球樓市掀狂潮！日本樓價直逼90年代高位

踏入2021年，全球樓市在各央行仍大力放水下升浪持續，更出現各式各樣的異象，一幢可能是全球「最窄樓宇」正在求售，各地政府也加緊出招應付升市。

－－－－－－－－－－－－－－－－

●南韓：個別城市單位 一年升值逾20%

南韓土地基建運輸部在2月上旬宣布，為抑制樓價上漲，當地政府在2025年之前將加速興建住宅，追加供應83.6萬伙，其中32.3萬伙在首爾。

就在上述最新行動前，南韓政府已提出計劃，在首爾及其鄰近地區建造127萬間住宅。總統文在寅近期就表示，政府為增加住房供應而採取的特殊措施將超過市場預期。

根據KB金融集團資料，過去12個月，南韓全國單位價格平均上揚了11%，有些城市的升幅更超過20%。

－－－－－－－－－－－－－－－－

●英國：最窄樓宇嗌千萬求售

全球樓市火熱造就異象處處。英國倫敦牧羊人叢林（Shepherd's Bush）西部一幢藍色建築，猶如一塊「三明治」被夾在兩幢樓房之間，最窄處僅約1.67公尺，惟因坐落於中心地區，故開價110萬歐元（約1,032萬港元）高價求售。

該幢超窄樓房求售惹起當地人熱議，許多人被它的造型吸引，更對內部格局感興趣。從媒體釋放出來的影片看來，房屋內部確實狹窄，但擁有狹長走廊，且客廳、廚房、睡房一應俱全，更可從露台望後花園。

這幢「最窄樓房」的歷史可追溯至19世紀末期，最早期是一家帽子專賣店。

－－－－－－－－－－－－－－－－

●新西蘭：收緊按揭打擊投機

鑑於新西蘭樓市火熱，央行周二宣布3月1日起恢復按揭貸款限制，5月1日起進一步收緊對樓市投資者的限制。財長羅伯森並預告，政府很快會公布措施壓抑需求，特別是投機行為。

在恢復的限制措施下，大部分自住業主需要支付20%首期才能借取按揭，投資者則需要提供30%首期；5月1日起，投資者需要支付的首期進一步增至40%。

新西蘭央行去年取消相關貸款限制，以免削弱抗擊疫情的刺激政策效用，但樓價下跌的預期未有成真；相反地，由於當地經濟較預期佳，加上按息降至紀錄低位鼓勵需求，當地1月份樓價按年升12.8%，是自2017年3月以來最大增幅。

新西蘭央行副行長Geoff Bascand表示，愈來愈多高負債貸款人，特別是投資者，現時均容易受到樓價調整及償債能力生變的衝擊，當局對樓價急劇調整所構成的金融穩定風險感到憂慮。

羅伯森預告2月底公布針對樓市需求的措施，料可能包括延長投資物業得益的可徵稅時間，以及調整出租物業的減稅安排。

－－－－－－－－－－－－－－－－

●日本：樓價直逼90年代高位

根據日本不動產研究所最新公布的資料顯示，東京地區新建住宅樓價去年上漲1.7%，已逼近1990年代經濟泡沫化時期的價位。

當地樓價上升主因是籌備奧運導致建築成本增加，平均公寓單價已漲至6,084萬日圓（約460萬港元），創1990年以來最高，當時紀錄為6,123萬日圓。

目前東京最貴的物業是東京代官山的一個開價6.9億日圓（約5,187萬港元）住宅。

不過，或許因價格太高，去年東京房屋銷售量較2019年同期下降12.8%，為27,228伙，若與1990年經濟泡沫時比較更大減約70%。

市場人士解釋，疫情期間低利率與政府實施減稅，有助支撐房地產需求。再者，不像美國紐約等國際大都會，打工仔在疫情期間遠離市區選擇郊區居住，對東京人來說，要愈住近中心區愈好，因上班所需時間可以大大減少。

－－－－－－－－－－－－－－－－

●菲律賓：馬尼拉商廈 空置料12%

全球樓市雖然火熱，但恐限於住宅。受疫情衝擊，菲律賓地產界估計，繼去年馬尼拉辦公大樓空置率近一成後，今年相關比率可能逾12%，是2003年以來最高。

KMC第一太平戴維斯近日發表去年第四季馬尼拉都會區商廈報告時表示，在疫情影響下，整個大馬尼拉地區商業租賃活動持續低迷，頂級商廈釋出空間近7.53萬方呎，預計今年將有110萬方呎辦公空間可供租用，即租賃市場會面臨更大壓力。

高力國際菲律賓分公司也估計，馬尼拉都會區今年辦公空間空置率將逾12.5%，創18年新高，造成這個現象主因是離岸博彩、業務外判公司和其他辦公室租賃客源需求劇減。該機構表示，包括疫情期間蓬勃發展的外送行業在內，有些產業確實能吸納博彩業離去而留下的部分辦公空間，但需求還未夠大。