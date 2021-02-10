比特幣升穿4.8萬關創新高　巨企掃貨掀炒風

有數碼黃金之稱的虛擬貨幣「一哥」比特幣（Bitcoin），價格再創歷史新高！受電動車企業大手購入比特幣刺激，周二急飆逾兩成，升穿4.8萬美元大關。有大好友吹捧比特幣於今年底或衝上10萬美元，形容「沒有資產可與比特幣比擬，兼備流動性和上行潛力」，惟虛擬貨幣成交量暴增，導致不少交易平台出現短暫系統故障。

比特幣癲升重現，主要由於美國Space X創辦人馬斯克（Elon Musk）旗下電動車公司買入15億美元比特幣，並考慮開放比特幣作為購買汽車及其他產品的付款方式。交易平台CryptoCompare數據顯示，比特幣昨日高見48,144美元，曾勁漲23%，帶動其市值一度高達8,661億美元，更超越社交網絡巨企Facebook。

若然要數持有最多比特幣的上市企業，美國商業軟件設計公司Microstrategy排名第一，規模達31億美元。該公司行政總裁Michael Saylor指，與穩定貶值的資產相比，部分企業更願意持有大波幅的升值資產，紛紛將公司帳戶上的美元轉成比特幣。

虛擬貨幣投資公司Galaxy Digital的創始人Michael Novogratz估計，愈來愈多公司願意投資比特幣，且允許客戶使用比特幣付款，推斷企業為對沖通脹或美元貶值，或考慮將額外儲備金投入比特幣，將進一步推高比特幣價格，料年底將飆升一倍以上。

星級基金經理米勒（Bill Miller）近日再加入唱好行列，認為比特幣供應量明確，更不會因無法預料的後果而改變，形容不投資比特幣會是一個巨大的錯誤。

比特幣交易熾熱，導致虛擬貨幣平台Kraken、CoinDesk、Gemini及Binance系統出現故障，Kraken用戶表示，平台反應速度減慢及應用程式介面（API）出現故障等，部分用戶更無法登入帳戶。該平台將事件歸咎於「超高流量」，在系統修復完成之前暫停開戶。

另方面，隨着愈來愈多主流機構使用及投資虛擬貨幣，加拿大皇家銀行資本市場發表報告指出，蘋果公司（Apple Inc.）可能成為下一家投資虛擬貨幣的企業，而且有機會將蘋果錢包（Apple Wallet）發展為虛擬貨幣交易所，屆時將會為公司帶來數十億美元的商機。

報告亦提及，Apple的軟件及其相對安全的生態系統，可解決個人在獲取虛擬資產時面臨的法規問題，該公司還可提供封閉的系統來提升資產安全性。不過，Apple對虛擬貨幣取態一向審慎，更曾禁止用戶使用旗下Apple信用卡購買虛擬貨幣。