全球虛擬幣掀炒風！相關概念股勁升

全球虛擬貨幣概念股於周二再度掀起炒風！擁有虛擬貨幣交易所Coincheck的日本Monex Group收市勁升16%；南韓Vidente曾飆19%，收市仍漲6.41%。

晨星公司駐東京分析師Michael Makdad稱，經營虛擬貨幣交易所是「適合日本網上經紀商的業務」，因為它在系統安全和合規方面需要一些相同的專業知識。自年初以來，Monex Group股價已翻了一番，主要受比特幣狂潮推動，過去一年更刺激廣泛數碼資產行業迅速發展。

有比特幣支持者指，比特幣獲華爾街知名人士唱好，及機構投資者為對沖通脹和美元疲弱，故對比特幣的需求驟增，並鞏固了持有虛擬貨幣資產的合理性。但有批評者認為，另一個類似於2017年的投機泡沫正在形成。