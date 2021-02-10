跟買狗狗幣？專家話咪制

今時今日比特幣已價值不菲，與其花較多成本跟風買入，資金較少的投資者可能會向狗狗幣（Dogecoin）埋手，它為近期由美國散戶發動的「佔領華爾街2.0」狙擊沽空大戶的目標之一。不過，狗狗幣值得投資嗎？

根據AssetDash數據，狗狗幣在虛擬貨幣排名第十，今年內價格已增長近15倍，市值約100億美元。其於2013年12月由開發者Jackson Palmer和Billy Markus推出，冀做出一種大眾廣泛使用，而非用於投機的虛擬貨幣。

事緣SpaceX行政總裁馬斯克的一系列網上留言，使它的價格近期暴漲。例如去年7月他描述狗狗幣的標準將席捲全球金融體系，去年底再度發文大讚，及至今年2月初更盛讚其是大眾的虛擬貨幣。

有見及此，倫敦虛擬貨幣研究網站CryptoCompare行政總裁Charles Hayter警告，這是一個奇怪的時代，暴民政治（Ochlocracy）體現了民粹主義，從國會事件到狙擊GameStop（GME）可體現。他解釋，人們正集體操縱市場，在不了解後果或自己的心理限制下，玩「鬥傻把戲」。

科技億萬富翁、NBA籃球隊老闆古班（Mark Cuban）亦提到，這更似是娛樂，可以肯定的是，一些投資者有機會在蝕錢後感到不悅，特別是他們對買狗狗幣放錯重點。