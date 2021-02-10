美股道指結束6連升　納指續創收市新高

市場押注美國1.9萬億美元刺激計劃可順利出台，但前總統特朗普面臨第二次彈劾，令後市存在不確定性，美股3大指數周二(9日)個別發展。道指收報31,375點，跌9點或0.03%，結束連續6日升勢；標指收報3,911點，跌4點或0.11%，亦結束6連升；納指再創收市新高，收報14,007點，升20點或0.14%，連升4日。

法巴資產管理策略員莫里斯表示，部分大型美企強勁的季度業績，以及可能有更多刺激措施推出，就像同一天過聖誕和生日般，市場非常興奮；作為淨入口國的美國可望迎來新一輪刺激方案，對於海外股市而言亦是好消息。

個股方面，美國大型遊戲開發商Electronic Arts（EA）同意以24億美元全現金收購手遊開發商Glu Mobile，每股收購價12.5美元，較Glu上周五收市價有36%溢價。EA股價收市升2.56%；Glu Mobile收報12.67美元，升34.93%。

化妝品公司Coty上季每股盈利17美仙，較市場預期高10美仙，主要是削減成本措施，股價早段挫12.5%至6.94美元。