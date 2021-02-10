陳樂怡：有咩風電光伏股可留意？
2021年02月10日 07:00
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隔晚美股創新高，加上A股表現做好，港股周二升156點至29,476點。國指升42點至11,602點。科指升204點至9,961點。大市成交額為1,499億元。資源股普遍走高，紫金(02899)創上市新高，飆6.8%。江西銅(00358)升4.1%。快手(01024)將獲納入國指及科指，高見352元，收升15.7%。
環球經濟復甦，消費股近期表現強勢，當中體育用品股表現突出。體育用品行業大致完成去庫存，折扣幅度收窄。市場需求回升，企業加快數碼化營銷渠道，線上銷售增長強勁。國際品牌如Nike及Adidas均對大中華地區展望正面，利好代工廠訂單及經銷商表現。不過，一眾龍頭如安踏(02020)、申洲(02313)近期升幅頗大，建議投資者候回調低吸。相對而言，滔搏(06110)估值仍具吸引力，現價可收集。
可再生能源股早前遇獲利壓力，於高位回落。然而，中國致力降低碳排放，並推出碳交易機制，風電及光伏為直接受惠的對象。其中，中國光伏行業協會副理事長、秘書長王勃華表示，2020年國內新增裝機規模同比增幅達到60%。預計國內今年新增裝機在55到65吉瓦，十四五期間年均新增裝機規模預計可達70到90吉瓦，裝機增長維持強勁。建議關注風電股龍源電力(00916)、金風科技(02208)，以及光伏股信義光能(00968)及福萊特(06865)。
展望港股後市，長假期前夕，大市成交縮減，資金僅流入中小型股及新股，恒指表現反覆。北水南下尋找吸引的投資對象，已成大趨勢。預期假期後北水重臨，可維持穩定、長期性流入，支持恒指再次挑戰30,000點。建議關注港股獨有、A股市場沒有同類的優秀企業，以及符合國策方向的長線主題，有望在兩會中進一步受惠。
個股推介方面，吉利(00175)新車儲備豐富，2021年預期推出4至5款新車，並會推出電動車專用平台及首部純電動車新車。公司正與戴姆勒合作開發用於混合動力汽車引擎，加快新能源汽車發展。另外，母企宣布夥富士康發展汽車代工業務。母企宣布與百度及騰訊於合作智能車及自動駕駛，與科技巨頭合作帶動憧憬空間。公司計劃於科創板上市後，將重啟與富豪汽車合併重組的討論，帶來進一步的增長。向上阻力位為32.5元，向下止蝕為26.8元。
凱基證券亞洲研究部分析員 陳樂怡(筆者為註冊持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)