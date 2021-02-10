陳樂怡：有咩風電光伏股可留意？

展望港股後市，長假期前夕，大市成交縮減，資金僅流入中小型股及新股，恒指表現反覆。北水南下尋找吸引的投資對象，已成大趨勢。預期假期後北水重臨，可維持穩定、長期性流入，支持恒指再次挑戰30,000點。建議關注港股獨有、A股市場沒有同類的優秀企業，以及符合國策方向的長線主題，有望在兩會中進一步受惠。

凱基證券亞洲研究部分析員 陳樂怡(筆者為註冊持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)