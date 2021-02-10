順豐斥175億元入股嘉里物流

股東就有效接納部分要約涉及的並獲要約人，根據部分要約承購之每股股份收取的要約價加特別股息將為26.08元，包括要約人承購之每股要約價18.8元及每股特別股息7.28元。交易完成後，嘉里物流將保留在港上市地位，其公眾持股比例則降至15%。

順豐控股於周二(9日)晚公布定增預案，擬非公開發行股票不超過4.56億股，集資不超過220億元人民幣。

上述交易仍需獲得香港證監會、港交所、國家發改委及商務主管部門、中國反壟斷主管部門等批准。

同時，嘉里物流擬向嘉里控股出售目標倉庫公司全部已發行股本(包括葵涌、粉嶺等物業)，總代價135億元；待倉庫出售完成後，將宣布派發每股7.28元特別息。另外，亦計劃向嘉里控股出售其台灣業務，涉及總代價為45.37億元新台幣的等值美元。

順豐董事長王衛周三首次在香港會見傳媒時表示，是次收購與嘉里物流洽談了3至4年，環球物流市場變化不斷，故有需要促成交易。他強調交易方案需要股東配合，目前仍有變數。