許照中：先沽空後發唱淡報告有欠公允

美股近周上演「散鱷大戰」，而這事發生在視像遊戲零售商GameStop(美股：GME)身上。

事緣包括香橼等沽空機構於1月中發表唱淡GME的報告，指該股近40美元的價格估值太高，並進行沽空，此事引起網絡上名為「押注華爾街(WallStreetBets)」的散戶群組反擊，呼籲網友入市支持GME，令股價被炒高約10多倍，一度曾見每股400美元以上，令一眾沽空的對沖基金無法及時補倉，損失以千億美元計。

更詭異的是，包括Robinhood等美資網上券商在未有通知下突然關閉客戶入市開倉有關股份的大門，客戶只能平倉，令GME股價回落，後經投訴才重新准許客戶開倉買入，但又導致大批散戶蒙受損失，因而向美國證交會投訴，認為交易不公，甚至表示會提出集體訴訟，追討賠償損失。

券商關閉客戶開倉買入有關股份的渠道，只許賣出平倉的行為，已經嚴重歪離了自由市場，公平交易的原則。

説到「公平交易」，沽空機構一直以來先進行沽空，後發沽空報告唱淡的做法，從來都是絕對不公平的交易模式。在證券交易市場，擁有內幕消息而進行買賣無論是因此獲利或虧損，同樣觸犯「內幕交易」，會受到懲罰。不過，沽空機構製造恐慌令持股人士拋售，推低股價藉此補倉圖利的行為，卻得到監管機構認許，這個情況也是股市長期以來存在的一項有欠公允的現象。

事實上，擁有一份唱淡某股份的硏究報告而先沽貨後發表有關報告，它跟擁有某股份的「內幕消息」而先入貨然後等有關消息公布圖利，根本同出一轍，可惜監管單位卻不以為然，從來沒有考慮立法阻止，這次美股散戶群起跟唱淡的沽空基金大戶比併，令基金大戶損失慘重，也算是代表監管單位和投資散戶所給沽空機構的一個教訓。

六福金融主席兼行政總裁 許照中(本文只屬作者個人意見，並不代表作者所屬任何機構)