施羅德：人行收緊幣策無礙A股交投暢旺

中國A股市場於開年便迎來亮眼的表現，惟宏觀流動性收緊的疑慮和新冠肺炎疫情升溫，讓指數的部分升幅於1月底有所回落。最終，滬深300指數在該月份以上升2.7%作結。

原材料產業在填補庫存的預期以及產品價格上行的帶動下，表現大幅超前。臨近農曆新年，必需品相關股票亦因食品飲料需求轉強而錄得一定升幅。受惠於電動車、汽車電子化及智能化趨勢的股票仍然保持強勁升勢，投資者普遍預期今年推出的智能車款將遠比2020年要多。此外，光伏相關股票在行業加速發展的帶動下亦跑贏大市。然而，地產行業在持續的政策調控壓力下多數收跌。

政策方面，宏觀流動性的發展方向持續受投資者關注。對比市場認為流動性將在農曆新年前維持相對充裕的預期，近期人行通過公開操作大幅收緊流動性，引發投資者的憂慮，帶動短期利率大幅上升。儘管長期流動性在未來漸漸收緊的情況或無可避免，考慮到近期全球疫情再度升溫，我們認為貨幣政策仍將傾向逐步調整而非快速轉向。從市場投資角度來看，流動性收緊雖短暫影響投資氣氛，但整體股市仍然交投暢旺，從基金發行及投資者認購熱度來看，中國可望迎來大資管時代。

經濟活動方面，近期公布的數據顯示經濟復甦腳步仍在持續。除了第四季度的國內生產總值錄得勝於市場預期的6.5%同比增長外，去年12月份強勁的出口及工業生產亦同步反映此趨勢。國內消費零售回升速度遜於預期。我們認為疫情捲土重來或將進一步壓抑低端非必需品的需求。值得留意的是，在大宗原料價格反彈以及豬肉價格上漲的牽動下，短期物價明顯向上發展，通貨膨脹風險或將重現。

市場方面，我們對於A股今年的展望依舊審慎樂觀，持續關注高科技、醫療保健、化妝品及免稅行業等板塊。科技行業方面，除了先前提及的5G基站價格回升、新應用帶動功率半導體元件需求、晶片設計公司持續因國產替代受惠外，我們預期被動元件行業亦有望因產品價格向上而受惠，並迎來企業利潤上調。消費板塊方面，免稅政策的大幅鬆綁將對相關股票有利。值得留意的是，房地產行業持續受到政策調控影響，今年或難有顯著表現，而光伏行業因整體估值偏高，股價或會面臨回調風險。

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