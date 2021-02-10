想買股壓歲？睇住呢3個冧巴…
2021年02月10日 08:00
東網電視更多新聞短片
今日(10日)年廿九，明天年三十僅半個交易日，唔少股民都提早收爐。若然想揀個股持倉壓歲過年，可以留意吓呢3個冧巴...
●金牛年投資大吉大利
第一隻係汽車股吉利汽車(00175)。首先中國汽車工業協會公布，內地1月產銷分別完成19.4萬輛和17.9萬輛，分別按年增長285.8%和238.5%，反映行業景氣向好。其次是，吉汽於2021年1月總銷量為15.6萬部，按年增長約40%，並達至集團2021年全年銷量目標153萬部之10%以上，可見其本身的營運數據都不差。
走勢上，近期吉汽股價調整，在27港元水平出現承接，短線若能企穩10日線(約29.22元)樓上，博調整完成，反彈目標重上33元，穿27元止蝕。
●港交所舵手人選底定
港交所(00388)宣布委任歐冠昇出任行政總裁，相信人選底定有助消除不明朗因素。此外，預期農曆新年後北水湧港熱情不減，多家中企排隊來港上市，港股交投可保暢旺，港交所受惠不淺，故繼續睇好該股，有貨可繼續放紙鳶，未持貨短線亦可小注一試，操作波幅介乎495至560元。
●建行中短線皆宜
內地打壓阿里巴巴(09988)在金融科技的業務，受惠的相信是傳統金融股，呢期大紅的內地券商中金，亦多次唱好內銀股，不妨多家留意。建設銀行(00939)自去年第4季底部支持不斷上移，加上息率有5.8厘，屬進可攻退可守之選。中短線可留意部署機會，支持位在5.7元，阻力位在6.3元。
本欄歲晚收爐，帥哥年初五再與大家見面，在此預祝各位讀者新春愉快、財運享通、諸事遂順、身體健康！
東網產經專欄作 帥哥