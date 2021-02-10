想買股壓歲？睇住呢3個冧巴…

今日(10日)年廿九，明天年三十僅半個交易日，唔少股民都提早收爐。若然想揀個股持倉壓歲過年，可以留意吓呢3個冧巴...

●金牛年投資大吉大利

走勢上，近期吉汽股價調整，在27港元水平出現承接，短線若能企穩10日線(約29.22元)樓上，博調整完成，反彈目標重上33元，穿27元止蝕。

●港交所舵手人選底定

●建行中短線皆宜

本欄歲晚收爐，帥哥年初五再與大家見面，在此預祝各位讀者新春愉快、財運享通、諸事遂順、身體健康！

東網產經專欄作 帥哥