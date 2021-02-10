納指突破14000點　油價續破頂

●踏入亞洲時段，美匯指數報90.418；港匯反覆處7.7520；離岸人民幣(CNH)見6.4193；美元兌日圓報104.59；歐元企1.2114；英鎊見1.3811。金價徘徊於1,836美元水平。布油升穿61美元；紐油高企58美元。道指期貨靠穩升25點。

●MSCI中國全股票指數將新納入19隻個股，剔除4隻。前3大新納入個股分別為美的、農夫山泉及中金公司。

●港股ADR指數全日做好，按比例計算，收報29,785點，升309點或1.04%。

●即月恒生指數夜期收報29,551點，升148點，高水75點，成交14,984張。

●外媒報道，自去年11月上旬，螞蟻集團上市被叫停之後，在2018年投資螞蟻的140億美元被捆綁住，無法離場，只能耐心等待其重新啟動上市。

●紐約3月期油收報每桶58.36美元，升39美仙或0.67%；布蘭特4月期油收報每桶61.09美元，升53美仙或0.87%。紐油和布油齊創逾1年收市新高，且已連升6日。

●紐約4月期金收報每安士1,837.5美元，升0.2%。

●英國富時100指數收報6,531點，升8點或0.12%；法國CAC指數收報5,691點，升5點或0.1%；德國DAX指數收報14,011點，跌48點或0.34%。

-港交所史美倫：候任行政總裁無美藉，背景有助國際化。