陳錦興：化妝品零售股前景看俏

歐舒丹早前公布業績，截至去年12月底止第三季銷售淨額為5.73億歐元，按年下跌1.1%；若按固定匯率計算，則按年升4.3%。按地區而言，中國內地、日本、英國、俄羅斯及台灣在季內帶動整體增長，按固定匯率計，分別錄得28.9%、10.6%、11.5%、11.8%及14.7%的銷售增長，反映去年底雖然疫情反覆，但對其影響不算大。

累計首3個季度，銷售淨額按年跌8.9%至11.89億歐元，按固定匯率計算下降5.4%，已較上半財年進一步改善。當中，集團的網上渠道按年增長71.8%，佔總銷售淨額提升至38.1%。顯然，歐舒丹已建立穩固的網上渠道，包括自營網店及第三方旗艦店等，並有效利用直播營銷等方法推廣業務。

亞洲經濟在疫情中復原進度較好，歐舒丹的亞洲業務貢獻擴大，而高利潤率ELEMIS的業務增長情況亦良好，因此管理層提升經營利潤率指引，由原先的5至7%，上調至介乎10至11%，反映對業務從疫情中復原漸見信心。以現價計，預測市盈率約24倍，估值合理，建議於22元吸納，目標價睇26元，止蝕位為20元。

英皇證券研究部聯席董事 陳錦興（作者為註冊持牌人）