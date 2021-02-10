梁彥穎：金價上試1855美元料遇阻

展望商品及匯市，金價近期仍繼續橫行整固，短期應在每安士1,800至1,900美元範圍上落，但在1,855美元水平將會遇上一個中型的阻力位。

澳元兌美元匯價則在77美仙横行整固，相信將會慢慢上移，挑戰78美仙。投資者可趁澳元上衝至78.5美仙水平附近套利。若澳元回調到75.5至76美仙水平，投資者可買入澳元等待升幅，或可在此水平以美元掛澳元收息一個月。

股市方面，GameStop事件凸顯社交平台的威力，在散戶互通消息及互相督促的情況下，竟然可眾志成城地同時持有GameStop股票，最終導致數間對沖基金損失慘重，也令一眾對沖基金公司不敢再肆意沽空前景看來黯淡的公司。前景看來黯淡的公司不能沽空，前景秀麗的公司就更加不能不增持，導致標普500指數成功升穿3,900點之餘，更有大戶開始部署攻上3,950至3,980點。2月標普500上落範圍上移到3,775至3,980點。

至於港股，恒生指數期貨在28,800至29,600點範圍上落整固後，又再慢慢重拾升軌，有機會再上試30,200點阻力位。礙於長假期將至，為保險起見，進取投資者可以買入29,800至30,000點牛跨期權；喜歡炒期指的投資者亦應在假期前買入適當的保護性認沽期權。

上古亞洲財富策劃及管理總監 梁彥穎(以上意見基於眾多假設，讀者絕不應倚賴本文內容作出任何法律或投資安排)