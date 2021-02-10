The LOHAS康城　將軍澳全新購物新地標

將軍澳全新大型商場「The LOHAS康城」於上年8月正式開放，目前已有近百個商戶投入服務，場內除有多間首到香港的特色餐飲店，更特設近一萬呎的期間限定專區「The LOHAS Collect」，為大家帶來全新購物體驗。

●引入近30間特色食肆 全港首店+本地老字號+文青必到

若想一嘗特色菜餚，The LOHAS康城有近30間特色餐飲店，當中4間更屬全港首個餐飲品牌，包括東南亞風味的摩登泰菜「亞泰」、特色越菜「玉葉越色料理」、新派中式餐廳「京滬佳餚」及主打手工意粉的「The Point Kitchen」。此外，商場更邀請到有逾70年歷史的本地老字號「陳勤記鹵鵝飯店1948」、台灣原味道的「鼎王麻辣鍋」，以及多間文青必到的飲品店︰獲獎咖啡師主理的「Artista Perfetto」、主打手打抹茶的「上林茶舍」等，食肆林立，總有一間啱你口味！

與The LOHAS康城商場連接的港鐵康城站B出口，以及位於商場樓下的公共交通交匯處亦已開放，無論是區內居民或區外市民出入都非常方便。場內設有逾300個停車位，由即日起憑商場內任何即日電子消費單據，更可換領一小時免費泊車時數，消費滿200及500元，更可換領兩及三小時免費泊車時數，最適合揸車一族。

●萬呎期間限定專區 引入多間特色小店

商場特設面積近一萬平方呎的期間限定專區「The LOHAS Collect」，並設立年輕團隊，搜羅時下潮流人氣小店、網店，提供平台協助初創業務的年輕人，於商場設置實體店，增加店主接觸客戶群的機會，協助其業務推廣及發展。

期間限定專區劃分為兩個區域，售賣各種家居用品、手作製品及輕食，專區內更會不時舉辦不同主題的工作坊，讓顧客保持新鮮感。

●家居用品

市民對家居用品要求愈來愈講究，專區內設有各具特色的品牌，如致力提供最新智能家居產品、一站式科技方案及高端室內設計品牌「九十行星資源」、本地陶藝小店「物器堂」等，為客人帶來與別不同的生活體驗。

●手作製品

「The LOHAS Collect」發掘多個本地手作品牌，包括「DOSHA Woodcraft」是一間環保木工坊，收集廢棄木材製作一系列木製品、香薰蠟燭教室「Bubble Ice」；本地自家設計產品品牌「Case.jpg」；天然護膚品牌「KANO」等。

●輕食

辛苦得來志在食，食好東西已成為生活重要一環，專區引入多個特色食品品牌，讓顧客大飽口福。包括以流心麻糬曲奇紅遍IG的網店「Twinkie Cookies」提供賣相與味道兼備的曲奇，以及專售本地手工涼茶的「良茶隅」等。

●期間限定 消費回贈150元！

要盡情享受購物樂趣，就不要錯過商場的推廣活動︰MTR Mobile登記用戶由即日起至2月28日，於指定商舖*同日以電子貨幣單一或累積消費滿1,200元，可換領150元現金禮券（包括「The LOHAS Collect」期間限定專區100元現金禮券及The LOHAS康城50元現金禮券）！消費愈多、獎賞愈豐富！

*指定商舖類別：不包括超級市場、餐飲食肆、消閒娛樂及服務類別

優惠受條款及細則約束