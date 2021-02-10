港股漲逾500點　重上三萬點關　快手飆11%再創新高

北水收爐無阻港股升勢，恒生指數高開320點後持續向上，最多飆566點，高見30,042點，重上三萬點大關。國企指數漲200點；科技指數升180點，主板成交450億港元。

科網股繼續領漲大市，龍頭股騰訊升2.4%逼近760元；美團飆4.4%，創427元新高；京東集團升4.2%；阿里巴巴升2.1%重上260元；小米集團升0.5%。

另外，「新股王」快手飆逾11%，創390元上市新高。心動公司再飆8.2%，創109.2元新高，是表現最佳科指成分股。金山軟件亦破頂，股價升4.2%，高見77.3元；閱文集團及明源雲都升逾4%。

金融股合力撐市，憧憬恢復派息，滙豐控股升2.6%報42.8元。內銀股發力，建設銀行及工商銀行齊漲3.3%。香港交易所升2.3%；友邦保險升1.7%；中國平安升0.8%。

【09:20】港股漲逾300點 騰訊滙豐領漲 快手再創新高

港股開市做好，恒生指數升320點或1.09%，報29,796點；國企指數高開11,726點，升123點或1.07%；科技指數重上一萬點大關，高開139點或1.4%，報10,100點。

騰訊升2.5%報759港元，是表現最佳藍籌，已貢獻恒指85點。其他大型科網股都向上，快手飆4.6%，創366.8元新高；京東集團升2.4%報376元；小米集團升1.8%報27.8元；美團升1.6%報415.6元；阿里巴巴升1.2%報258.6元。

其他藍籌股個別發展，滙豐控股本月23日審議會否派息，股價升1.9%報42.5元。香港交易所委任新行政總裁，股價升1.4%報522元；友邦保險升1.2%；中國移動升1.1%；天、中、建3大內銀股升0.5%至0.8%，合力推高大市。