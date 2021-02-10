中國國統局：CPI調查將穩步推進大數據應用

中國國家統計局公布了以2020年為基期的全國消費物價指數(CPI)及生產物價指數(PPI)數據，這是基期輪換後的首次發布。對此，國統局城市司負責人解釋，開展基期輪換是價格統計調查重要的基礎性工作，主要為適應經濟社會快速發展情況下生產、流通、消費領域商品和服務的交易結構的新變化，進一步提高價格指數的代表性，更準確監測和反映市場供需關係的實際變動，需要對價格指數開展基期輪換，這也是國際慣例和通行做法。按照統計制度規定，內地CPI、PPI及住宅銷售價格指數每5年進行一次基期輪換，2021年開始編製和發布以2020年為基期的價格指數。

基期輪換後，調查分類目錄、代表規格品、調查點和權數的變動均會對價格指數漲跌幅產生一定影響，但這些因素的影響幅度和方向各不相同，綜合起來對總指數的影響相對較小。經測算，是次基期輪換對CPI和PPI各月按年指數的影響平均約為0.03和0.05個百分點。

在新基期，CPI調查將以真實準確為原則，穩步推進大數據的應用。1)進一步提高網絡交易數據佔比；2)逐步拓展商場、超市掃瞄數據的應用範圍；3)探索在部分類別使用行政記錄或企業電子經營記錄的路徑和方法；以及4)積極推動信息化配套建設。

他表示，需要說明的是CPI只是衡量價格水平變動的指標之一，它反映的主要是居民消費領域的價格變動情況，不包括生產、投資等領域價格，也不能代表全社會的價格總水平。開展宏觀經濟分析時，應根據需要全面關注多項指標，綜合判斷使用。