【瑞通推介】快手衝上390元新高　昨資金流入好倉

瑞通認股證牛熊證銷售部：市場繼續憧憬新刺激經濟計劃短期內可通過，美股隔晚個別發展，道指收報31,375點，跌9點，納指則再創收市新高。恒指昨收報29,476點，升156點(或0.5%)。今早一度升566點，高位重上30,042點，暫連升四日。恒指好倉(牛證及認購權證)昨淨流出近3,600萬港元(下同)，恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾5,400萬元，反映投資者預期港股將回落。昨日恒指牛證街貨重貨區為收回價28,700至28,799點，而熊證街貨重貨區為收回價30,200至30,299點。

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