【瑞通推介】快手衝上390元新高 昨資金流入好倉
2021年02月10日 10:42
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瑞通認股證牛熊證銷售部：市場繼續憧憬新刺激經濟計劃短期內可通過，美股隔晚個別發展，道指收報31,375點，跌9點，納指則再創收市新高。恒指昨收報29,476點，升156點(或0.5%)。今早一度升566點，高位重上30,042點，暫連升四日。恒指好倉(牛證及認購權證)昨淨流出近3,600萬港元(下同)，恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾5,400萬元，反映投資者預期港股將回落。昨日恒指牛證街貨重貨區為收回價28,700至28,799點，而熊證街貨重貨區為收回價30,200至30,299點。
快手(01024)獲快速納入恒生綜合指數、國企指數、恒生科指等多項指數，北水有機會在半年後透過港股通途徑買入快手。快手上日最多曾飆逾16%，高見352元新高，全日升近16%，收報350.6元，市值漲至超過1.4萬億元。另有券商預測快手明年或恢復盈利，並予目標價430元。快手今早再飆11.8%，高位升至390元，再創上市新高。昨有逾600萬元淨流入其好倉。
阿里巴巴(09988)昨逆市微跌0.4%收市，報255.4元，連續三日下跌並失守10天線。據報北京市委網信辦要求包括支付寶、淘寶等多個平台下架或調整核酸檢測違法違規廣告。另阿里旗下天貓奢品平台在農曆新年期間有推廣活動。阿里今早回升逾2%，升抵260元。昨有逾2,700萬元淨流入其好倉，同日亦有小量資金淨流入其淡倉。
吉利汽車(00175)上月總銷量約15.63萬輛，按年增長約40%，按月升約1%，有券商指銷量表現跑贏同業。吉利昨曾飆近5.5%，至29.8元，收升3.7%於29.3元。今早漲逾2%，觸及30元關見阻力，其後倒跌至29.2元水平。上日有逾260萬元淨流出其好倉，同日亦有小量資金淨流出其淡倉。
有券商料微盟(02013)可在今次MSCI季度指數檢討中獲納入旗下指數，最終季檢結果符合預期，微盟獲納入MSCI中國指數，今月26日收市後生效。微盟昨率先漲逾一成收市，報26.2元。今早最多升逾5%，高見27.55元創上市高，其後升幅收窄，並曾一度倒跌。昨有近220萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有逾30萬元淨流入。
瑞通相關認股證之選擇：
快手輕微價外、中短期購(13118)，行使價：450元，2021年8月到期，實際槓桿：3倍
快手輕微價外、中短期購(13112)，行使價：420元，2021年8月到期，實際槓桿：2.9倍
阿里輕微價外、中短期購(22848)，行使價：299.88元，2021年5月到期，實際槓桿：7.3倍
阿里輕微價外、中短期沽(20778)，行使價：225.18元，2021年5月到期，實際槓桿：6.5倍
吉利價外、中短期購(11535)，行使價：35.05元，2021年6月到期，實際槓桿：4.5倍
吉利價外、中短期沽(11172)，行使價：24.93元，2021年6月到期，實際槓桿：3.4倍
微盟貼價、中短期購(21478)，行使價：26.88元，2021年8月到期，實際槓桿：2.3倍
美團輕微價外、中短期購(25482)，行使價：480元，2021年7月到期，實際槓桿：4.3倍
美團輕微價外、中短期沽(25499)，行使價：369元，2021年8月到期，實際槓桿：3.4倍
瑞通相關牛熊證之選擇：
恒指牛證(52834)，收回價：29265點，槓桿比率：45.2倍
恒指熊證(55710)，收回價：30440點，槓桿比率：38.4倍
阿里牛證(52140)，收回價：240.88元，槓桿比率：12倍
阿里熊證(55539)，收回價：288.88元，槓桿比率：7.2倍
吉利牛證(61933)，收回價：26.68元，槓桿比率：8.1倍
吉利熊證(53598)，收回價：31.38元，槓桿比率：10.2倍
微盟牛證(58929)，收回價：20.01元，槓桿比率：3.4倍
微盟熊證(61283)，收回價：28.5元，槓桿比率：6.6倍
美團牛證(51890)，收回價：388.88元，槓桿比率：10.1倍
美團熊證(59816)，收回價：458.88元，槓桿比率：7.5倍
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