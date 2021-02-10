分析：今年全球面臨通脹飆升的新風險

外電引述多倫多Crimson Asset Management聯合創始人兼執行長Ken Jesudian表示，今年面臨一個新的風險，是通貨膨脹率可能飆升。

得益於去年的經濟反彈，Jesudian的交易表現跑贏了美國小型股指數。他接受外電訪問時表示，消費者有錢可以用於花費，大部分銀行資產負債表的狀況也不錯，這些因素使得這段時期比金融危機後的時期更有可能推高通脹，當時寬鬆的貨幣政策加上龐大的財政赤字令外界預計將出現通膨問題，但隨後預期並未成真。

全球市場正在發出通膨回升的信號，石油、玉米等大宗商品價格上漲，政府債券殖利率也達到近一年以來的最高水平。他預期，通脹率迅速飆升很可能是今年的「最大意外」，在這樣的環境中，投資者應當持有具有定價能力、資本支出較低、債務水平較低的公司股票。

去年，Crimson Capital Growth Fund LP回報率為39.2%，是羅素2000指數以加元計18%總回報率的兩倍多。該基金投資於美國小型股，從2018年成立到去年年底的年化收益為15.8%，跑贏了以加元計該指數6%的升幅。