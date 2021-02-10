數碼時代與無限量寬！新世代炒股拍片賺大錢　還須考大學？

各國央行猛印銀紙，加上超低息政策，吸引熱錢瘋狂湧向股市，帶動全球股市持續創新高。外電報道，南韓一位12歲小學生，去年4月說服父母動用2,500萬韓圜(約17.3萬港元）的存款買股票，他投資三星、現代等績優股，結果大賺43%。現在他的夢想，是成為股神巴菲特，還說「與其考上首爾大學大學，倒不如成為偉大的投資專家」…

這是資產泡沫下股市狂潮下的現象。事實上，數碼時代，年輕人利用互聯網搵錢的途徑增多，比如拍拍短片、對着手機電話鏡頭說說跳跳，就能做網紅賺錢，新世代頓時有感，何須再刻苦用功讀書，父母亦無言以對。這美其名是一種革新經齊的力量，實際上在顛覆經濟，扭曲傳統價值觀，對長遠經濟競爭力構成嚴峻挑戰。

上文所述的南韓小學生Kwon Joon，去年看電視聞股市專家說，這是10年難得一次投資機會，故說服父母利用存款開設交易戶頭當投資基金，趁低點買進績優股如三星、現代等股票，並獲得43%高回報。他表示，個人偶像是美國億萬投資人巴菲特。他不會專注短期交易，而是希望把投資時間拉長10至20年，從長遠來看，希望實現回報率最大化。

事實上，像Kwon Joon這類投資者，用過年利是和賣掉汽車玩具所獲得的資金投入藍籌股，以追求「價值投資」，也促動疫情期間南韓股市散戶交易暴增。南韓股市散戶愈來愈多青少年，甚至更年輕投資者，去年散戶佔股市成交量超過三分之二，而2019年此一比例還不到50%。這種趨勢歸因於南韓股市大漲和吸引對教育體係不再抱有幻想的父母投入，加上千禧年世代在家工作有關。

報道引述Kwon Joon的母親Lee Eun-Joo指出，在這個時代，大學學位是否真的那麼重要？她希望讓兒子多接觸財經商業，因為可激發他的投資熱情。又指現在生活在一個不同的世界，成為「獨一無二」的人可能會更好，即使受過良好的教育，也不見得能幫助兒子獲得更好的就業機會。

其實這位小學生的成功，也反映出南韓年輕人面臨的就業挑戰。截至今年1月份，南韓有四分之一年輕人失業，創下有史以來差的景氣度。沒有足夠的工作的給大學畢業生，所以很多人都提早轉往多元化工作發展，炒股、做網紅，都被視為搵錢出路。