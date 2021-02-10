數碼時代如何賺錢？日媒促留意「消費者剩餘」概念…

數碼時代商業模式大改變，日本傳媒報道，讓用戶免費體驗來促進其利用付費的更高端服務的「免費增值(freemium)」這種分段訂閱制似乎更有用，而不會被計入GDP(國內生產總值)的「消費者剩餘(consumer surplus)」概念正改變世界。

外媒報道，《日本經濟新聞》編輯委員、評論員中山淳史分享參加CES(國際消費類電子產品展覽會)經驗，指今年雖然因為疫情改為線上舉行，但是拜技術進步之賜，不但可以更集中個人的關注重點，也省掉前往展覽地點的機票、酒店、飲食等相關花費，這種藉由疫情，讓大家知道線上模式也能在高科技支持下有不遜現場的體驗，還可以省下巨額差旅費，就是種「實惠感」。

各種網絡商業模式似乎都開始利用實惠感，全球最大網絡串流音樂服務商、瑞典企業Spotify或是Youtube亦然，所有人都可以免費使用，但超過半數的免費用戶必須接受插播廣告等條件，如果他們希望能在無廣告環境欣賞音樂，或是享受合法下載mp3服務，可能就會考慮升級付費會員。這種「免費增值」服務，網絡會議軟件Zoom也採用。

他認為，由此可見數碼技術使免費經濟、實惠感都急速擴大。這就是「消費者剩餘」，即購買者的支付意願減去實際支付量。例如，消費者若認為某種商品實際價值是200元，卻看到只標價100元，那麼200元減去100元，消費者主觀認定的那100元就是多出的消費者剩餘。這是被視為有主觀性、沒有實體的概念，當然不會被計入GDP。

不少科網企業如臉書(Fb)利用此點令業務更上層樓，都透過消費者剩餘吸引用戶，而且根據演算法和用戶數據建立起網絡營銷基準和巨大廣告收入。

他指出，汽車用半導體最近短缺其實也與消費者剩餘有關。因為5G、智慧型手機、個人電腦等能產生巨大消費者剩餘的產品在疫情下也能持續增長，相對缺乏消費者剩餘的汽車銷量卻一度跌到谷底被迫停產，也停止訂購車用半導體，加上消費用半導體利潤更高，於是車用半導體自然要不回產能。

總結而言，消費者剩餘雖不像會被計入GDP的實際利潤，主觀性強又難以計算，但若經濟結構持續改變，容易被GDP這種指標束縛住的企業也應該注意如何選擇前進之道，或許免費增值模式和消費者剩餘概念中有所啟示。