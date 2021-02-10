Pimco：疫情結束預期過於樂觀　或成今年最大風險

外媒報道，太平洋投資管理公司(Pimco)認為，2021年的最大風險之一就是押注疫苗將會很快終結新冠肺炎疫情。

Pimco的亞太資產組合管理聯席主管Robert Mead表示，隨着與增長相關的資產處於或接近紀錄水平，最大的風險可能就是市場過早地反映出疫情結束的預期，市場很容易就變得有點過於樂觀。

Mead還樂觀看待通脹和利率風險爆發的可能性，並仍對今年發達經濟體和新興經濟體的增長前景持整體向好的看法。他通過押注澳洲和美國孳息率曲線趨陡表達了他的觀點，但他的持倉相比去年有所緩和。

Mead的戰略基於一個前提，儘管經濟體看到價格有所回升，但通脹目標仍然遙不可及，主要央行至少在未來三到四年不太可能提高借款成本。

Mead稱，該行似乎並不認為孳息率曲線會大幅重新定價，因為央行會觀察並警惕整個經濟裡借款成本完全轉向。雖然通脹是需要考慮的事情，但對12個月的通脹前景並不擔心。

Pimco削減了對通脹相關投資工具的重倉持倉，盈虧平衡通膨率已較去年反彈，Mead表示，當時市場認為通脹率不會再回升了。