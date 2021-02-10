【高盛推介】美團再創歷史新高 留意高槓桿輪證
2021年02月10日 11:47
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高盛(亞洲)有限責任公司：美團(03690)自上周五起開始連升，當中昨日升約0.6%，今早繼續上升。早上高開約1.6%後升幅擴大，最高見428.2元，繼上周五再創歷史新高。現報428元，升約4.6%，而上周五至今則累計升逾7%。有券商料美團去年第四季公司表現將穩健，期內收入可達372億元人民幣，按年升32%。該行維持美團「買入」評級，目標價495元。
觀察個股輪證資金流向，可見近期資金傾向部署認沽證，過去5個交易日共錄得約1,130萬元資金流入。而牛證則於昨日獲資金轉向，錄得約350萬元資金流入。
投資者如看好，認購證方面的貼價選擇可留意價外幅度約5%，年期約3個月的美團購(24078)，行使價444.08元，2021年05月04日到期，實際槓桿5.8倍，貼價、高槓桿。高槓桿選擇可留意年期約3個月的美團購(12764)，行使價468.2元，2021年05月10日到期，實際槓桿6.2倍，高槓桿。牛證方面的貼牛選擇可留意屬市場上最貼價、槓桿最高的新上市美團牛(51916)，與現價有約24.8元收回距離，並為低面值、高槓桿的選擇，收回價403.18元，行使價400.18元，換股比率500，槓桿比率15.8倍，新上市、低面值、市場上最貼價、槓桿最高牛證。遠牛選擇可留意屬低面值的美團牛(51993)，與現價有約36.8元收回距離，收回價391.18元，行使價388.18元，換股比率500，槓桿比率11.2倍，低面值遠牛。
投資者如看淡，認沽證方面可留意屬行使價310元以上產品中，槓桿最高的美團沽(26217)，行使價323.03元，2021年07月23日到期，實際槓桿4.5倍，行使價310元以上產品中，槓桿最高。熊證方面的近熊選擇可留意屬活躍條款的美團熊(60952)，與現價有約22元收回距離，收回價450元，行使價453元，換股比率500，槓桿比率13.6倍，活躍條款近熊。遠熊選擇可留意美團熊(59201)，與現價有約52元收回距離，收回價480元，行使價483元，換股比率500，槓桿比率7.0倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。
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