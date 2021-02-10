君實生物抗體藥物獲美FDA緊急使用授權用於治療新冠肺炎
2021年02月10日 12:05
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君實生物(01877)公布，美國食品藥品監督管理局(「FDA」)已批准美國禮來製藥公司在研抗體藥物Etesevimab(JS016/LY-CoV016)1,400mg及Bamlanivimab(LY-CoV555)700 mg雙抗體療法緊急使用授權(「EUA」)。該療法被授予用於治療伴有進展為重度新冠及╱或住院風險的12歲及以上輕中度新冠患者。患者在確診新冠並在出現症狀後10天內應該盡快通過單次靜脈注射進行Etesevimab和Bamlanivimab雙抗體治
療。
此外，FDA已批准將Bamlanivimab單藥、以及Etesevimab及Bamlanivimab雙抗體療法的輸注時間，分別縮短至16或21分鐘，與早前批准的60分鐘時間相比顯著縮短，此決定響應了一線負責注射給藥的護士及醫生的反饋，旨在減輕醫療系統的負擔。
為盡可能幫助更多患者，禮來製藥將繼續加快生產Etesevimab以便在全球投入使用。在2021年上半年，禮來製藥計劃與安進公司合作生產至多100萬劑Etesevimab用於與Bamlanivimab雙抗體療法，其中10萬劑即將準備就緒，另有15萬劑將在首季度完成生產。