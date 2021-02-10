四環醫藥：獨家代理韓肉毒毒素產品獲批內地上市

樂提葆®由南韓生物製藥公司Hugel研發，是南韓當地市佔率第一的肉毒毒素產品。同時，Hugel是亞洲領先的抗衰老產品製造商，自2010年在南韓推出肉毒毒素產品以來，成為中國市場中第4家獲得在市場推出肉毒毒素批准的第一家南韓藥企。

公司指出，於2019年中國的肉毒毒素產品市場規模約6億美元(約46.6億港元)，滲透率不

足中國整體醫美市場的2%，預期未來5年該類產品銷售將呈爆發式增長，料2025年銷售額將達到18億美元，成為與美國及歐盟並駕齊驅的全球3大市場之一。

集團目標是將樂提葆打造成為中國內地銷售第一的肉毒毒素品牌，以及在3年內在中國取得超過30%的市場份額。