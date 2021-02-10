四環醫藥：獨家代理韓肉毒毒素產品獲批內地上市
2021年02月10日 12:16
東網電視更多新聞短片
四環醫藥(00460)公布，由公司獨家代理、並由南韓生物製藥公司Hugel生產的注射用A型肉毒毒素Letybo®50U(商品名：樂提葆®)於今(10日)正式獲中國國家藥品監督管理局批准於市場推出，將與去年10月21日率先獲批上市的樂提葆®Letybo® 100U聯袂為中國用戶提供塑美選擇。樂提葆®Letybo®作為第4個獲准在中國市場推出的A型肉毒毒素，也是南韓同類產品中的首個。
樂提葆®由南韓生物製藥公司Hugel研發，是南韓當地市佔率第一的肉毒毒素產品。同時，Hugel是亞洲領先的抗衰老產品製造商，自2010年在南韓推出肉毒毒素產品以來，成為中國市場中第4家獲得在市場推出肉毒毒素批准的第一家南韓藥企。
公司指出，於2019年中國的肉毒毒素產品市場規模約6億美元(約46.6億港元)，滲透率不
足中國整體醫美市場的2%，預期未來5年該類產品銷售將呈爆發式增長，料2025年銷售額將達到18億美元，成為與美國及歐盟並駕齊驅的全球3大市場之一。
集團目標是將樂提葆打造成為中國內地銷售第一的肉毒毒素品牌，以及在3年內在中國取得超過30%的市場份額。